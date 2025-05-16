Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay son noktayı koydu! Yemek kartlarında yeni dönem

Danıştay’ın kararıyla yemek kartları artık sigorta primi dışında kaldı. Bu adım, çalışanların sosyal haklarını korurken, işverenlerin yemek desteğine dair uygulamalarını da yasal zemine oturttu. Yeni düzenleme, hem çalışanlara hem de gıda sektörüne çift yönlü avantaj sağladı.

Danıştay, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yemek kartı uygulamaları konusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Verilen kararla birlikte işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımları, SGK priminden muaf tutulmaya devam edecek. Bu kararla birlikte hem çalışanların sosyal hakları koruma altına alındı hem de iş dünyasında yıllardır süregelen uygulama yüksek yargı kararıyla hukuk zeminine oturtuldu.

SOSYAL HAKLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Danıştay’ın kararıyla yemek yardımlarının ayni yardım niteliğinin teyit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kararın çalışanların sosyal haklarını koruyan yerleşik sistemin yargı tarafından da onaylandığını gösterdiği vurgulandı. “Çalışanlar bu sosyal yardımdan kesintisiz faydalanmaya devam edecek. Bu karar hem işverenler hem de çalışanlar açısından yıllardır süregelen bir hakkın korunması anlamına geliyor” denildi.

MARKETLERDE KULLANIM DEVAM EDECEK

Açıklamada, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yemek yardımlarında esnek çözümlere duyulan ihtiyacın arttığına da dikkat çekildi. Danıştay’ın, yemek kartlarının sadece restoran ve kafelerde değil, market ve diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının ayni yardım niteliğini bozmadığını açıkça belirttiği ifade edildi. Bu durumun, yardımın faturalı ve kapalı devre sistemle sunulması nedeniyle SGK prim muafiyetinin devam etmesine engel teşkil etmediği vurgulandı.

İŞVERENE MALİYET AVANTAJI, ÇALIŞANA DAHA FAZLA DESTEK

Kararla birlikte işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek yardımları prim yüküne girmeden sürdürülebilecek. Bu durumun, çalışanlara sağlanan yemek yardımının miktarını artırma yönünde işverenin önünü açacağı belirtildi. Açıklamada, “Karar sayesinde hem maliyet engeli kalktı hem de işverenin yemek desteğini artırma motivasyonu güçlendi” ifadelerine yer verildi.

SEKTÖRE EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK

Yemek kartlarının sadece işveren ve çalışanlara değil, lokanta, kafe, restoran, büfe ve market gibi çok sayıda esnaf ve işletmeye doğrudan ekonomik katkı sağladığı hatırlatıldı. Danıştay’ın kararı ile bu sektörlerdeki ekonomik hareketliliğin korunacağı ve sistemin sürdürülebilirliğinin destekleneceği belirtildi.

YEMEK KARTI DERNEĞİ'NDEN MEMNUNİYET MESAJI

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade de kararla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Piyade, "Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, yeme-içme sektörünün hareketlenmesine da katkı sağlayacak bu karar ekonominin birçok noktasına olumlu yansıyacaktır. Sistemin yasal güvenceye kavuşmasını memnuniyetle karşılıyor ve kararın çalışma hayatında sosyal hakların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."