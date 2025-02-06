Milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek! Refah payı + yüzde 20 artış masada: Maaşlar 72 bine dayanıyor
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendikalardan güç birliği hamlesi geldi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, en düşük kamu işçisi maaşının 40 bin TL taban ücrete çıkarılmasını, refah payı ile 60 bin TL’ye ulaşmasını ve yüzde 20 zamla 72 bin TL’ye yükselmesini talep etti.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyen toplu sözleşme zam oranları, Ocak 2025 itibarıyla büyük tartışmalara yol açtı. 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 olarak belirlenen oranlar, enflasyon farkına rağmen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının gerisinde kaldı. Bu durum, kamu çalışanları ve emekliler arasında büyük tepkiye neden olurken, yasa değişikliği talepleri de gündeme gelmeye başladı.
GÖZLER 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE ÇEVRİLDİ
Özellikle Temmuz 2025 döneminde de benzer bir tablo yaşanması beklenirken, gözler 1 Ağustos’ta başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine çevrildi. Kamu çalışanları, maaş artışlarının enflasyon karşısında korunması için toplu sözleşme oranlarının revize edilmesini talep ediyor.
Bu süreçte işçi sendikaları da harekete geçti. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 yıllarına ilişkin kamu işçilerinin maaş zamları ve sosyal haklarını belirlemek için ortak bir strateji geliştirme kararı aldı. Sendikalar, kamu işçilerine enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenmesini ve sosyal hakların genişletilmesini talep ediyor.
SENDİKALARIN MASAYA GETİRECEĞİ TALEPLER ORTAYA ÇIKTI
Memur ve işçilerin beklentileri, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yasa değişikliği talepleri ve sendikaların ortak hareketi, sürecin seyrini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Kamu çalışanları, bu görüşmelerin maaş adaletsizliğini gidermesi ve enflasyon karşısında daha güçlü bir koruma sağlaması için yetkililerden somut adımlar bekliyor. Sendikaların Toplu Sözleşmede masaya getireceği talepler ortaya çıktı.
İŞTE MADDE MADDE O TALEPLERİN LİSTESİ
- Bir günlük brüt çıplak ücretin en düşük 2 Bin TL’ye çıkarılması talep ediliyor.
- Tüm işçilere 20 bin TL refah payı verilmesi isteniyor.
- Refah payı ile artırılan maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam talep ediliyor. Böylece 37 bin lira civarında olan en düşük maaşın taban ücretle 40 bin TL’ye refah payı ile 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.
- Zamlı maaşa 2026 yılı sonuna kadar ise her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında zam yapılması talep ediliyor.
- Ücretin dışında her bir işçiye aylık net 7 bin 500’er lira sosyal destek, 2 bin 500’er lira aile yardımı, çocuk başına da 250’şer lira çocuk yardımı isteniyor.
- Yardım paralarının her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında artması isteniyor.
- 700 bin işçinin tamamına önümüzdeki mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talep edildi.
- İşçilere günlük 500 TL (aylık 15 bin TL) yemek, yıllık 12 bin lira giyim desteği istendi.
- Ayrıca 8 bin lira doğum, 12 bin lira da evlenme yardımı talep edildi.