Milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek! Refah payı + yüzde 20 artış masada: Maaşlar 72 bine dayanıyor

06 Şubat 2025 12:05 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:05

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendikalardan güç birliği hamlesi geldi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, en düşük kamu işçisi maaşının 40 bin TL taban ücrete çıkarılmasını, refah payı ile 60 bin TL’ye ulaşmasını ve yüzde 20 zamla 72 bin TL’ye yükselmesini talep etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını belirleyen toplu sözleşme zam oranları, Ocak 2025 itibarıyla büyük tartışmalara yol açtı. 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 olarak belirlenen oranlar, enflasyon farkına rağmen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının gerisinde kaldı. Bu durum, kamu çalışanları ve emekliler arasında büyük tepkiye neden olurken, yasa değişikliği talepleri de gündeme gelmeye başladı.

GÖZLER 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE ÇEVRİLDİ

Özellikle Temmuz 2025 döneminde de benzer bir tablo yaşanması beklenirken, gözler 1 Ağustos’ta başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine çevrildi. Kamu çalışanları, maaş artışlarının enflasyon karşısında korunması için toplu sözleşme oranlarının revize edilmesini talep ediyor.

Bu süreçte işçi sendikaları da harekete geçti. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 yıllarına ilişkin kamu işçilerinin maaş zamları ve sosyal haklarını belirlemek için ortak bir strateji geliştirme kararı aldı. Sendikalar, kamu işçilerine enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenmesini ve sosyal hakların genişletilmesini talep ediyor.

SENDİKALARIN MASAYA GETİRECEĞİ TALEPLER ORTAYA ÇIKTI

Memur ve işçilerin beklentileri, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yasa değişikliği talepleri ve sendikaların ortak hareketi, sürecin seyrini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Kamu çalışanları, bu görüşmelerin maaş adaletsizliğini gidermesi ve enflasyon karşısında daha güçlü bir koruma sağlaması için yetkililerden somut adımlar bekliyor. Sendikaların Toplu Sözleşmede masaya getireceği talepler ortaya çıktı.

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