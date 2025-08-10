Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Mısır'da enflasyon düştü

Mısır'da enflasyon oranı 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında dört aylık zirveye ulaştıktan sonra,

Mısır'da enflasyon düştü
'da yıllık kentsel oranı, yakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Mayıs ayında dört aylık zirveye ulaştıktan sonra, Haziran ayındaki yüzde 14,9'dan Temmuz 2025'te üst üste ikinci ay yüzde 13,9'a geriledi.

Bu, esas olarak gıda fiyatlarındaki keskin yavaşlamadan (Haziran 2021'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,4 - Haziran'da yüzde 6,9) kaynaklanan Nisan ayından bu yana en düşük enflasyon oranı oldu.

ayrıca ulaşım yüzde 41,5 - yüzde 42,2), restoran ve oteller (yüzde 15,2 - yüzde 17,3), giyim (yüzde 14,9 - yüzde 16,0), mobilya (yüzde 12,9 - yüzde 13,8), iletişim (yüzde 12,1 - yüzde 12,2) ve çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 13,6 - yüzde 13,7) dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yavaşladı. Tüketici Fiyat Endeksi (), Haziran ayındaki %0,1'lik düşüşün ardından Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,5 düştü. Bu, üst üste ikinci ay deflasyon anlamına geliyor ve et ve kümes hayvanları (yüzde -4,9), meyve (yüzde -11) ve sebze (yüzde -7) fiyatlarındaki önemli düşüşlerin etkisiyle Mayıs 2024'ten bu yana en sert düşüş oldu.

