Ekonomi
Müze ve ören yerlerine ilgi artıyor: 2024 yılında ziyaretçi sayısı arttı

2024 yılında Türkiye’de müze ve ören yeri sayısı yükseldi. Müze sayısı yüzde 5 artışla 636’ya çıkarken, toplam eser sayısı neredeyse 4 milyona yaklaştı. Ziyaretçi sayısı ise yüzde 10,6 artarak 61,6 milyon olarak kaydedildi. En yoğun ziyaretçi İstanbul, İzmir ve Nevşehir’de gerçekleşti. Öte yandan, taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 127 bini aşarken, sit alanları da yüzde 5,4 artış gösterdi.

Müze ve ören yerlerine ilgi artıyor: 2024 yılında ziyaretçi sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 İstatistikleri raporuna göre, ülke genelinde , ören yeri ve kültürel varlıklar sayısında artış kaydedildi.

MÜZE SAYISI YÜZDE 5 ARTTI

2024’te müze sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarak 636’ya yükseldi. Bu müzelerin 217’si Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında, 401’i özel müze statüsünde, 18’i ise Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olarak hizmet veriyor. Ören yeri sayısı ise 147’ye ulaştı.

Müze ve ören yerlerine ilgi artıyor: 2024 yılında ziyaretçi sayısı arttı

TOPLAM ESER SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Müzelerdeki eser sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 3 milyon 995 bin 133 oldu.

Bakanlığa bağlı müzelerde: 3 milyon 370 bin 881 eser (+yüzde 0,9)
Özel müzelerde: 291 bin 89 eser (+yüzde 1,7)
Milli Saraylar müzelerinde: 333 bin 163 eser (+yüzde 22,1)

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik materyal, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tabletten oluştu.

Müze ve ören yerlerine ilgi artıyor: 2024 yılında ziyaretçi sayısı arttı

ZİYARETÇİ SAYISI 61,6 MİLYONA ÇIKTI

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2024’te yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri: yüzde 51,7 pay
Özel müzeler: 19 milyon 774 bin 549 ziyaretçi (+yüzde 8,4)
Milli Saraylar müzeleri: 9 milyon 999 bin 370 ziyaretçi (+yüzde 42,3)

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden 5,1 milyar TL gelir elde edildi. 5,9 milyon müze kart satıldı.

En çok ziyaret edilen iller:

İstanbul: 18 milyon 182 bin 745 ziyaretçi
İzmir: 4 milyon 698 bin 641 ziyaretçi
Nevşehir: 4 milyon 451 bin 607 ziyaretçi

Müze ve ören yerlerine ilgi artıyor: 2024 yılında ziyaretçi sayısı arttı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE SİT ALANLARI

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,1 artarak 127 bin 285 oldu.

İstanbul: 34 bin 258
İzmir: 8 bin 61
Muğla: 5 bin 30

Toplam sit alanı sayısı yüzde 5,4 artarak 26 bin 127 oldu. Sit alanlarının yüzde 97’sini arkeolojik sitler oluşturdu.

MİLLİ PARKLAR VE TABİAT ALANLARI

2024’te milli park sayısı yüzde 2,1 artarak 49’a ulaştı, toplam alanı 913 bin hektara çıktı. Tabiat parkı sayısı 268 olurken, tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azaldı. Tabiatı koruma alanı 32’ye, tabiat anıtı sayısı ise 111’e yükseldi.

