Net UYP açığı yükseldi! Temmuz sonunda 357,7 milyar dolar açık

19 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:07

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP'de açık 7 ayda arttı. Uluslararası Yatırım Pozisyonu temmuz sonunda 357,7 milyar doları açık verdi. Net UYP, 2023 yıl sonunda 316,2 milyar dolar açık vermişti.

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Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin temmuz sonu itibarıyla Net UYP açığı temmuzda 350 milyar doları geçti. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 sonuna göre yüzde 4,8 artışla 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 artışla 706,5 milyar dolar oldu.

NET UYP AÇIĞI ARTTI

Uluslararası Yatırım Pozisyonu temmuz sonunda 357,7 milyar dolar açık verdi. Net UYP, 2023 yıl sonunda 316,2 milyar dolar açık vermişti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artışla 147,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 oranında artışla 129,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında artışla 49,7 milyar ABD doları oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA YÜKSELİŞ

Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 15,3 artışla 222 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları 2023 sonuna göre yüzde 29,1 artışla 123,8 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN TL MEVDUATI AZALDI

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2023 sonuna göre yüzde 5,3 azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 artarak 23,2 milyar dolar oldu.

TOPLAM KREDİ STOKU ARTTI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,1 artarak 68,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.