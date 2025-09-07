Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı

OPEC+, fiyatları korumak yerine pazar payını artırmaya yönelik politika değişikliğini sürdürürken, delegelere göre gelecek ay üretimi tekrar artırma konusunda prensipte anlaştı.

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 13:14

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve müttefiklerinden oluşan OPEC+, fiyatları korumak yerine pazar payı peşinde koşarak, gelecek ay üretimi tekrar artırma konusunda prensipte anlaştı. İttifakın kilit üyeleri, Pazar günü yapılacak bir görüntülü görüşmede, ve liderliğindeki grubun, önceki bir dilimin sürpriz bir şekilde hızlandırılmış üretimini tamamladıktan sonra, durdurulan arzın bir sonraki aşamasını çözmeye başlamasıyla birlikte, yaklaşık 137 bin varillik bir artışın onaylanmasını beklediklerini söyledi. Ekim ayında yapılacak bir artış, 2026 sonuna kadar yürürlükte kalması planlanan günlük 1,66 milyon varillik kesintilerin geri dönüşünü başlatacak. Bazı delegeler, görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı

PETROL PİYASALARINI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Son artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortaklarının çarpıcı bir dönüşümünü pekiştirecek. Grup, son aylarda pazar payını geri kazanmak amacıyla durdurulan 2,2 milyon varil üretimi planlanandan tam bir yıl önce yeniden başlatarak petrol piyasalarını şaşkına çevirdi. Üstelik bu, yaklaşan bir fazlaya dair yaygın beklentilere rağmen gerçekleşti.

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı

PETROL YÜZDE 12 GERİLEDİ

Ham , OPEC+ ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen artan arzın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının talebi olumsuz etkilemesinin etkisiyle bu yıl yüzde 12 geriledi. Ancak piyasa genel olarak ittifakın strateji değişikliğine şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğunu kanıtlayarak, Suudi Arabistan ve müttefiklerine daha fazla varil petrol arzı sağlama konusunda güven verdi.

PETROL ÜRETEMEYEN ÜLKELERDE BASKI

OPEC+ aylık 137 bin varil civarında üretim yapmaya devam ederse, bir yıl içinde 1,66 milyon varilin tamamını eritme yolunda olacak. Ancak, grubun bazı üyelerinin daha önceki arz fazlasını telafi etmek ve üretim artışlarından paylarını almak için baskı altında olması ve bazı ülkelerde yedek kapasitenin bulunmaması nedeniyle gerçek hacmin açıklanandan daha düşük olması muhtemel. Bu hamle, özellikle daha fazla petrol üretemeyen, daha yüksek fiyatlara bağımlı üye ülkeler üzerinde baskıyı artıracak.

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı

Onaylanması halinde, grubun bir sonraki kesinti katmanını gevşetmeye başlama kararı, aylardır petrol piyasalarına hakim olan bir gerginliği de yansıtıyor. Tahminciler yaklaşan arz fazlası konusunda artan uyarılarda bulunuyor, ancak piyasalar kuzey yarımküre yazı boyunca nispeten sıkı kaldı.

Küresel petrol piyasaları açısından uzun vadede OPEC+ hamlesi, öngörülemeyen arz şoklarını hafifletmek için geri getirilebilecek uzun süredir devam eden atıl üretim güvenlik ağını aşındırmaya hizmet ediyor.

Pazar günkü karar ise spekülatörleri şaşırtmak için sürprizler yapma konusunda geçmişi olan Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın beklenmedik bir hamlesinin daha göstergesi olacak.

OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı

Haftanın başında, Bloomberg News tarafından ankete katılan ham petrol yatırımcıları ve analistlerin çoğunluğu, OPEC+ grubunun sekiz önemli ülkesinin Pazar günkü toplantıda üretimi sabit tutacağını tahmin ediyordu; ancak daha sonra grubun üretimi artırmayı değerlendireceğine dair haberler ortaya çıktı.

Önceki toplantının ardından delegeler, bir sonraki adımın zamlara ara vermek, artırmak veya hatta geri çekmek gibi seçeneklerden biri olabileceği sinyalini verdi.

