Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen Perakende Zirvesi 2025, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla başladı.

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün'ün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek zirve, üretici markaları, temsilcileri ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, açılıştaki konuşmasında, özellikle son yıllarda perakende sektöründe bir değişim ve dönüşümün yaşandığını belirterek, 2024 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye'de ekonomik değer üreten işletme sayısının 3,9 milyon olduğunu söyledi.

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'nin ulaştığı gayrisafi milli hasılanın yaklaşık 1,5 trilyon dolara doğru geldiğine işaret eden Uçarmak, Türkiye'nin uluslararası gelişmeler bakımından önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

DARBOĞAZDAN ÇIKIŞ BİLETİ

Uçarmak: "Suriye için söylüyorum, ne manda döneminde ne bağımsızlık döneminde ne de Baas ve Esed döneminde, yaklaşık 100 yıl boyunca Türkiye'nin önüne bir duvar gibi durmuş olan bir ülkede değişim oldu. Yani güneyimizdeki duvar yıkıldı. Doğumuzda bizim aslında Orta Asya'ya ulaşmamıza engelleyen, Orta Asya'daki kardeşlerimizle ilişkilerimizi engelleyen Ermenistan'la ilgili sorunlar çözülme yolunda. Eğer anlaşma sağlanır, biz de sınırlarımızı açarsak doğumuzda her yer otoban bizim için. Yani bir nevi o dar boğazdan, ürettiğimiz ürünü dünya piyasalarına gönderme dar boğazından çıkmış olacağız."

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

Kazakistan ve Türkistan seyahatinin yeni sona erdiğini aktaran Uçarmak, "Bizim baktığımız gibi dünya Türkiye'ye bakmıyor. Bunu özellikle ifade ediyorum. Retorik yapmıyorum. Çok net bir şey söylüyorum size. Bizim kadar karamsar değiller. Türkiye'ye baktığında insanların yüzü gülüyor. Tabii 'bunlarla avunalım' anlamında söylemiyorum. Bizim bir üretim potansiyelimiz var. Evet, sorunlar var. Nedir? Yüksek enflasyon yaşıyoruz. Finansmana ulaşımda bazı problemlerimiz var. İnşallah bunlar kısa sürede hallolacak." diye konuştu.

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

SADECE İSİM DEĞİL TÜM ROL DEĞİŞTİ

TPF Başkanı Ömer Düzgün de 15 yıldır "Yerel Zincirler Buluşuyor" adıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl "Perakende Zirvesi" ismiyle daha geniş bir vizyon ve kapsamla gerçekleştirildiğini belirterek, bunun sadece bir isim değişikliği değil, sektörün ülke ekonomisindeki rolünü, toplumsal sorumluluğunu ve stratejik önemini daha güçlü şekilde ortaya koyma iradesi olduğunu dile getirdi.

Perakendenin yalnızca ürünlerin rafla buluştuğu bir alan olmadığını vurgulayan Düzgün, sektörün milyonlarca kişinin emeğini ve hayalini barındırdığını ifade ederek "Çiftçiden işçiye, şoförden kasiyere kadar dev bir zincirden bahsediyoruz. Bu zincir yalnızca tüketicinin ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda ekonomiyi besliyor, istihdama yön veriyor ve toplumsal refahın temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

Düzgün, tarım ile perakende arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, güçlü bir tarım olmadan güçlü bir perakendenin, güçlü bir perakende olmadan da gıda güvenliğinin mümkün olmadığını söyledi.

Yerel zincirlerin, üreticiyle tüketici arasında kritik bir köprü olduğuna işaret eden Düzgün, yerli üretimin teşvik edilmesinin milli ekonominin ve gıda bağımsızlığının en önemli garantisi olduğunu vurguladı.

Perakende Zirvesi başladı: Adil rekabet çağrısı

Düzgün, perakende sektörünün yapısal sorunlarına değinerek özellikle kontrolsüz mağaza açılışlarının adil rekabeti de engellediğini belirterek, "Aynı cadde üzerinde yan yana açılan mağazalar, rekabeti artırmıyor aksine boğuyor. Bu durum hem yerel yatırımcıyı hem de küçük esnafı zorluyor. Mağaza açılışlarına ilişkin objektif kriterlerin yasal düzenlemelerle belirlenmesi gerekiyor. güçlendikçe ülke ekonomisi direnç kazanır, artar, yatırım güvenliği sağlanır. Yerli malı sadece bir alışveriş tercihi değil, milli bir duruştur. Yerel güçlenirse Türkiye güçlenir." dedi.

