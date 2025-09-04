Petrol 50 doların altına düşebilir

Petrol fiyatlarındaki gerileme sürüyor. Piyasalar, hafta sonunda yapılacak OPEC+ toplantısından çıkabilecek ek üretim artışı kararına kilitlendi. Brent petrol yüzde 0,7 düşerek varil başına 67,13 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 0,75 kayıpla 63,49 dolara geriledi.

Kaynaklara göre, OPEC+ üyesi sekiz ülke ekim ayı için yeni üretim artışını gündeme almayı planlıyor. Daha önce Nisan–Eylül döneminde günlük 2,2 milyon varillik artışa ek olarak, BAE için 300 bin varillik özel kota onaylanmıştı.

FAZLA ARZ RİSKİ

ANZ Research, talebin görece zayıf olduğu bu dönemde ek arzın piyasadaki fazlalığı artırabileceğine dikkat çekti. Citi ise bu yıl üretimde ciddi bir değişiklik beklemiyor.

Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar, OPEC+’nın Brent için hedef fiyatı 60–65 dolar bandına çektiğini belirtti. Dhar’a göre, Batı Teksas petrolünün 50–60 dolar seviyesine inmesi, ABD’deki kaya gazı üreticilerini sıkıntıya sokabilir.

ABD STOKLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı 622 bin varillik sürpriz stok artışı sonrası, bugün gelecek resmi ABD ham petrol stok verilerini bekliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN KRİTİK UYARI

Goldman Sachs, Brent petrolünde uzun vadeli bir baskıya işaret ediyor. Banka, 2026 sonuna kadar arz fazlasının günlük ortalama 1,8 milyon varil olacağını öngörüyor. Bu da küresel stokların yaklaşık 800 milyon varil artması demek.

Tahminlere göre, OECD ülkeleri bu birikimin üçte birini yani 270 milyon varili oluşturacak. Zayıflayan talep ile birleştiğinde bu tablo, Brent’in fiyatını mevcut 70 doların üzerinden 50 doların altına çekebilir.