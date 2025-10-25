Menü Kapat
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Savcılara mal varlıklarına el koyma yetkisi mi verildi? Açıklamada bir detay dikkat çekiyor

Savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönündeki iddiaların yayılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti. Merkez, konuyla ilgili bir açıklama yaparak duruma açıklık getirirken konuyla ilgili teknik çalışmaların yapıldığına dikkat çekti.

Savcılara mal varlıklarına el koyma yetkisi mi verildi? Açıklamada bir detay dikkat çekiyor
25.10.2025
23:44
25.10.2025
23:44

Kişilere ait mal varlılarına savcıların el koyma yetkisinin olacağı yönündeki iddialar üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu () Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılarak üzerinde çalışılan tasarı hakkında bilgi verilmişti. Konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

İddiaların yayılarak farklı anlamlar yüklenmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Savcılara mal varlıklarına el koyma yetkisi mi verildi? Açıklamada bir detay dikkat çekiyor

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönünde gerçek dışı iddiaların paylaşıldığı, bunların asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliği taşıdığı belirtildi.

Savcılara mal varlıklarına el koyma yetkisi mi verildi? Açıklamada bir detay dikkat çekiyor

"TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR"

Yasama yetkisinin Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde ile başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

