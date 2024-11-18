Sezon sonu sıkıntısı kırmızı et fiyatlarını vurdu! 10 günde tam 60 lira zam
Kırmızı et fiyatları zamlandı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde artan fiyatları nedeniyle vatandaş tezgaha bakıp geçiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanan sezon sonu sıkıntısı nedeniyle fiyatlar 60 TL birden yükseldi. İşte güncel kırmızı et fiyatları.
Kırmızı et fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi et fiyatları geçtiğimiz haftaya göre zamlandı. Son 10 günde kıvırcık kuzu karkas, kıyma ve kuşbaşı fiyatları yüksek oranda zamlandı. Öte yandan kesimlik hayvanların fiyatlarının artacağı beklentisi üreticilerin satış yapmaktan vazgeçmesine neden oldu.
KIRMIZI ET FİYATLARI ZAMLANDI
Dünya'nın haberine göre, kırmızı et fiyatlarında sezon sonu sıkıntısı etiketlere yansıdı. Kesimhanelerden alınan haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu et fiyatları belli oldu. Son 10 günde et fiyatları 60 lira birden artış gösterdi.
GÜNCEL ET FİYATLARI
- Kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi.
- İstanbul’da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor.
- Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı.
- Anadolu ırkı karakoyun ile kıvırcık koyun arasında neredeyse 200 liranın üzerinde bir fiyat farkı oluşmaya başlandı.
- Dana karkasın kilogramı ise 385 ile 390 lira arasında değişiyor.
- İstanbul’da kasaplarda dana kıymanın kilogram fiyatı etin kalitesine göre 630 lira ile 650 lira arasında değişiyor.
- Dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 650 ile 680 lira arasında.