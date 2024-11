Sezon sonu sıkıntısı kırmızı et fiyatlarını vurdu! 10 günde tam 60 lira zam

18 Kasım 2024 14:56 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:10

Kırmızı et fiyatları zamlandı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde artan fiyatları nedeniyle vatandaş tezgaha bakıp geçiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanan sezon sonu sıkıntısı nedeniyle fiyatlar 60 TL birden yükseldi. İşte güncel kırmızı et fiyatları.

Kırmızı et​ fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi et fiyatları geçtiğimiz haftaya göre zamlandı. Son 10 günde kıvırcık kuzu karkas, kıyma ve kuşbaşı fiyatları yüksek oranda zamlandı. Öte yandan kesimlik hayvanların fiyatlarının artacağı beklentisi üreticilerin satış yapmaktan vazgeçmesine neden oldu. KIRMIZI ET​ FİYATLARI ZAMLANDI Dünya'nın haberine göre, kırmızı et fiyatlarında sezon sonu sıkıntısı etiketlere yansıdı. Kesimhanelerden alınan haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu et fiyatları belli oldu. Son 10 günde et fiyatları 60 lira birden artış gösterdi. GÜNCEL ET FİYATLARI Kıvırcık kuzu kar­kas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi­.

İstan­bul’da kasaplarda kemikli kı­vırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviye­sinde değişiyor.

Kıvırcık ku­zu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı.

Anadolu ırkı karakoyun ile kıvırcık koyun arasında ne­redeyse 200 liranın üzerinde bir fiyat farkı oluşmaya baş­landı.

Dana karkasın kilogra­mı ise 385 ile 390 lira arasın­da değişiyor.

İstanbul’da kasaplar­da dana kıymanın kilogram fiyatı etin kalitesine göre 630 lira ile 650 lira arasın­da değişiyor.

