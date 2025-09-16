Menü Kapat
24°
Editor
Editor
 İrem Çınar

Sıfır Atık Vakfı’ndan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan uzmanlardan oluşan kurulun değerlendirmesiyle, tezli yüksek lisans öğrencilerine aylık 20 bin lira, doktora öğrencilerine ise aylık 28 bin lira burs desteği sağlanacak.

Sıfır Atık Vakfı’ndan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
17:18
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
17:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ’ın kurucusu olduğu Vakfı, çevre bilinci yüksek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir programı başlattı. Program, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamanın ötesinde, Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sunacak akademik çalışmaların önünü açmayı hedefliyor.

2025-2026 EĞİTİM YILINDA BAŞLIYOR

Vakfın açıklamasına göre burs programı, 2025-2026 öğretim yılında hayata geçirilecek. Başvurular 15 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında vakfın resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Sıfır Atık Vakfı’ndan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği

YÜKSEK LİSANSA 20 BİN, DOKTORAYA 28 BİN LİRA

Program kapsamında tezli yüksek lisans öğrencilerine aylık 20 bin lira, doktora öğrencilerine ise 28 bin lira burs verilecek. Başvurular, vakıf tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Burs başvurularında, öğrencilerin tez dönemine geçmiş olmaları ve tez konularının doğrudan sıfır atık ile ilgili olması gerekiyor. Ayrıca adayların akademik başarıları, sıfır atık alanına katkı potansiyelleri ve mali ihtiyaç durumları dikkate alınacak.

Sıfır Atık Vakfı, bu burs programıyla yalnızca maddi destek sağlamayı değil; aynı zamanda çevre, iklim değişikliği, kaynak verimliliği, geri dönüşüm, ve döngüsel ekonomi alanlarında yenilikçi çalışmaların önünü açmayı amaçlıyor. Böylece Türkiye’nin çevre politikalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak kalıcı bilimsel üretimlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

