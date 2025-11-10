Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Sosyal konut projesi başvuruları başladı! Banka önlerindeki kuyruk ilgiyi gözler önüne serdi

500 bin sosyal konut projesi bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Projenin detayları ise vatandaşı oldukça tatmin edip heyecanlandırıyor. Sabah saatleriyle birlikte banka önlerinde uzun kuyruklar oluşması da ilginin yoğunluğunu gösterdi. Vatandaşların kimisi kendi ev sahibi olmak isterken kimisi de evlatları için projeye katıldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın açıkladığı; Çevre, Şehircili ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile eliyle yapılacak 500 bin başvuruları başladı. 'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir ev hanımı başvurusunu göz yaşları içinde tamamladı. Vatandaşlar ise projenin piyasayı canlandırarak, kiraları düşüreceğine inandıklarını söylediler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın " ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

Sosyal konut projesi başvuruları başladı! Banka önlerindeki kuyruk ilgiyi gözler önüne serdi

DÜZCE'DE 2 BİN KÜSÜR KONUT YAPILACAK

Proje kapsamında Düzce'de toplam 2 bin 470 konut yapılacak. Konutların 1300'ü merkez ilçeye, 250'si Akçakoca, 200'ü Cumayeri, 180'i Çilimli, 100'ü Gölyaka, 200'ü Gümüşova, 150'si Kaynaşlı ve 90'ını Yığılca ilçesinde yapılacak.

Sosyal konut projesi başvuruları başladı! Banka önlerindeki kuyruk ilgiyi gözler önüne serdi

VATANDAŞ HEYECANINI DİLE GETİRDİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları başladı. Düzce'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabah erken saatlerde bankalar önüne giden vatandaşlar, başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte banka içlerine akın ettiler. Başvurusunu göz yaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Çok farklı bir duygu. Artık Allah büyük. İnşallah çıkar" dedi. Oğlu için başvuru yapan bir vatandaş "Heyecanlıyım. Oğlum için geldim. Benim dairem var. Birde oğlum için başvuru yapacağım. Proje çok güzel" ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesi başvuruları başladı! Banka önlerindeki kuyruk ilgiyi gözler önüne serdi

"BİR UMUTLA MÜRACATTA BULUNDUK"

Diğer yandan bölgede esnaflık yapan ve kalabalığı gören Fatih Alkan ise piyasanın hareketleneceğine inandığını ifade ederek "En başta inşaat giderlerinin çok yüksek olması, devletin bu proje ile ortaya çıkması kira giderlerinde düşüşe neden olacaktır. İş gücü artışı olacaktır. Hareketlilik olacaktır. Piyasa canlanacaktır. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacaktır. ABD'de, Almanya'da mortgage sistemi ile insanlar ev sahibi oluyor. Türkiye'de de bu devlet eliyle olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Herkes bir umutla müracaatta bulundu.

