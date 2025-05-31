TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni nisanda düştü, yıllık bazda arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 184. sayısına göre, Nisan 2025’te sektörde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 17,8 puanlık artışla 7,5 puana ulaşarak pozitif bir tablo sergilese de, Mart 2025’e kıyasla 1 puanlık düşüş gösterdi.

AYLIK GERİLEMEDE GEÇMİŞE DAİR OLUMSUZLUKLAR ETKİLİ OLDU

TEPAV’ın değerlendirmesine göre, nisan ayında yaşanan aylık düşüşte, perakendecilerin son üç aya ilişkin olumsuz değerlendirmeleri belirleyici oldu. Buna karşılık, yıllık bazda yaşanan artışın temelinde olumlu beklentiler ve geçmiş dönemlere yönelik iyileşen değerlendirmeler yer aldı.

BEKLENTİLER GÜÇLENİYOR

Perakendecilerin önümüzdeki üç aya dair satış beklentilerini ortaya koyan denge değeri 3,7 puan olarak ölçüldü. Bu değer mart ayına göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,1 puanlık artışa işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 18,2’si işlerinde iyileşme beklediğini belirtirken, bu oran mart ayında yüzde 15,9 seviyesindeydi. Öte yandan, işlerinin kötüye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 5,1 ile sınırlı kaldı. Yaz sezonu, yaklaşan düğünler, mevsim geçişleri ve Kurban Bayramı gibi dönemsel faktörlerin beklentilerin yükselmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Nisan 2025’te işler, bir önceki yılın aynı dönemine göre daha olumlu değerlendirilirken, Mart 2025'e göre olumsuz bir tablo çizdi. Yıllık bazda 34,4 puanlık artış görülürken, aylık karşılaştırmada 4,4 puanlık düşüş yaşandı. Katılımcıların yüzde 93,8’i işlerinde bir değişiklik olmadığını ifade ederken, yalnızca yüzde 5,5’i işlerinde artış olduğunu belirtti.

ALT SEKTÖRLERDE EN YÜKSEK GÜVEN “DİĞER” KATEGORİSİNDE

Alt sektör analizinde, en yüksek güven artışı “diğer” kategorisinde yer alan akaryakıt istasyonları, eczaneler, parfümeri, nalburlar, züccaciyeler ve kırtasiyelerde görüldü. “Motorlu taşıtlar” ile “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” kategorileri de endeksin üzerinde performans sergiledi. Buna karşın, “market ve büyük mağazalar”, “mobilya”, “yiyecek-içecek” ve “giyim-ayakkabı” sektörleri ortalamanın altında kaldı.

BÖLGESEL GÜVEN DAĞILIMI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bölgesel bazda incelendiğinde İstanbul, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da perakende güveni genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Diğer bölgelerde ise güven seviyesi bu ortalamanın gerisinde kaldı.

AVRUPA’DA GÜVEN GERİLİYOR, TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR

Avrupa Birliği’nin 27 üyesini kapsayan AB-27 Perakende Güven Endeksi Nisan 2025’te -7,1 puan seviyesine gerileyerek, geçen aya göre 1,7; geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puanlık düşüş gösterdi. Türkiye ise pozitif değerlerle Euro Bölgesi ve AB-27 ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemeye devam etti.