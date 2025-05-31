Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni nisanda düştü, yıllık bazda arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), Nisan ayı Perakende Güven Endeksi, yıllık bazda yükselişini sürdürerek 7,5 puana ulaştı ancak aylık bazda önceki 3 ayın olumsuz etkisiyle hafif bir düşüş kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 12:37

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 184. sayısına göre, Nisan 2025’te sektörde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 17,8 puanlık artışla 7,5 puana ulaşarak pozitif bir tablo sergilese de, Mart 2025’e kıyasla 1 puanlık düşüş gösterdi.

AYLIK GERİLEMEDE GEÇMİŞE DAİR OLUMSUZLUKLAR ETKİLİ OLDU

TEPAV’ın değerlendirmesine göre, nisan ayında yaşanan aylık düşüşte, perakendecilerin son üç aya ilişkin olumsuz değerlendirmeleri belirleyici oldu. Buna karşılık, yıllık bazda yaşanan artışın temelinde olumlu beklentiler ve geçmiş dönemlere yönelik iyileşen değerlendirmeler yer aldı.

TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni nisanda düştü, yıllık bazda arttı

BEKLENTİLER GÜÇLENİYOR

Perakendecilerin önümüzdeki üç aya dair satış beklentilerini ortaya koyan denge değeri 3,7 puan olarak ölçüldü. Bu değer mart ayına göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,1 puanlık artışa işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 18,2’si işlerinde iyileşme beklediğini belirtirken, bu oran mart ayında yüzde 15,9 seviyesindeydi. Öte yandan, işlerinin kötüye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 5,1 ile sınırlı kaldı. Yaz sezonu, yaklaşan düğünler, mevsim geçişleri ve Kurban Bayramı gibi dönemsel faktörlerin beklentilerin yükselmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Nisan 2025’te işler, bir önceki yılın aynı dönemine göre daha olumlu değerlendirilirken, Mart 2025'e göre olumsuz bir tablo çizdi. Yıllık bazda 34,4 puanlık artış görülürken, aylık karşılaştırmada 4,4 puanlık düşüş yaşandı. Katılımcıların yüzde 93,8’i işlerinde bir değişiklik olmadığını ifade ederken, yalnızca yüzde 5,5’i işlerinde artış olduğunu belirtti.

TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni nisanda düştü, yıllık bazda arttı

ALT SEKTÖRLERDE EN YÜKSEK GÜVEN “DİĞER” KATEGORİSİNDE

Alt sektör analizinde, en yüksek güven artışı “diğer” kategorisinde yer alan akaryakıt istasyonları, eczaneler, parfümeri, nalburlar, züccaciyeler ve kırtasiyelerde görüldü. “Motorlu taşıtlar” ile “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” kategorileri de endeksin üzerinde performans sergiledi. Buna karşın, “market ve büyük mağazalar”, “mobilya”, “yiyecek-içecek” ve “giyim-ayakkabı” sektörleri ortalamanın altında kaldı.

BÖLGESEL GÜVEN DAĞILIMI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bölgesel bazda incelendiğinde İstanbul, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da perakende güveni genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Diğer bölgelerde ise güven seviyesi bu ortalamanın gerisinde kaldı.

TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni nisanda düştü, yıllık bazda arttı

AVRUPA’DA GÜVEN GERİLİYOR, TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR

Avrupa Birliği’nin 27 üyesini kapsayan AB-27 Perakende Güven Endeksi Nisan 2025’te -7,1 puan seviyesine gerileyerek, geçen aya göre 1,7; geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puanlık düşüş gösterdi. Türkiye ise pozitif değerlerle Euro Bölgesi ve AB-27 ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemeye devam etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı
Yatırımcılar dikkat! SPK ve Borsa İstanbul'dan kritik duyuru: 1 Temmuz’da başlıyor
Kurban Bayramı öncesi müjde! Bu vatandaşlara 2.500 TL ek ödeme yatacak

Sıkça Sorulan Sorular

Tepav Tepe Endeksi Nedir?
TEPAV Perakende Güven Endeksi, işyeri üst yöneticilerinin girişimin mevcut durum, son 3 aya göre durum değerlendirmeleri ile gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen aylık eğilim anketi çalışmasına dayanmaktadır.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.