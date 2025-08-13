TETSİAD üyesi 350’ye yakın sanayici Denizli’de bir araya geldi! 'Türkiye'de üretime devam edeceğiz'

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyeleri Denizli’de buluştu. TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Meclisi Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, Bursalı sanayici iş insanı Nilüfer Çevikel ve 350’ye yakın sektör temsilcisi katıldı.

Denizli’de düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada sektörün geleceğine yönelik vizyonunu ve projelerini paylaşan TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler, “Denizli, sektörümüzün ve ülkemizin stratejik öneme sahip, güzide bir şehridir. Denizli yalnızca yönetim değil; alın terinin, emeğin, ustalığın, üretim aşkının harman olduğu bir merkezdir. Ev tekstilinde Türkiye’nin gururu olan bu şehirde sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Denizli sadece ülkemiz için değil, dünya çapında yakından takip edilen bir üretim merkezidir. Geçtiğimiz yıl Denizli’nin toplam ihracatı yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunun önemli bir bölümü de ev tekstili ürünlerinden geldi. Yani bu şehir sadece üreten değil, üretimi dünyaya başarıyla pazarlayan bir vizyona sahip. Biz de TETSİAD olarak bu başarı hikâyesini daha da büyütmek, ihracat rakamlarını yalnızca bir sayı olarak değil, dünya çapında bir marka gücüne dönüştürmek istiyoruz” dedi.

BU İŞİ GENÇLERLE BAŞARACAĞIZ

Üyelerle birlikte sektörün ortak geleceğini tasarlamak istediklerini ifade eden Murat Şahinler, şunları söyledi:

“TETSİAD’ın yarınlarını birlikte şekillendireceğiz. Hepimizin farklı tecrübeleri, farklı bakış açıları var. Ama ortak tek bir hedefimiz var: Türkiye’nin tekstilini tasarımıyla, kalitesiyle ve markalarıyla dünyanın zirvesine taşımak. Öncelikle kapsayıcılık bizim için çok önemli. Bu doğrultuda daha önceki TETSİAD yönetimlerinde olmayan yeni komisyonlar kuracağız. Bunların başında Eğitim Komisyonu, Ticaret Alanı Eğitim Komisyonu, Projeler Komisyonu, Sürdürülebilirlik Komisyonu ve Genç TETSİAD Komisyonu geliyor. Bu komisyonların altında komiteler oluşturacağız ve bu komitelerde sektörümüzdeki firmalarımızın ikinci ve üçüncü nesil gençlerini her ay toplayacağız. Kız çocuklarımız bizim için çok kıymetlidir. Erkek çocuklarımızla birlikte 20-35 yaş aralığındaki gençleri bu komitelerin içine dahil edeceğiz. Sizlerden özellikle rica ediyorum; ‘Biz bu işi yapıyoruz ama bizim çocuklarımız bu işleri yapmaz.’ sözünü kullanmayalım. Çünkü gençlere ihtiyacımız var ve bu işler gençlerle olacak. Gençlere güveniyorum.”

TÜRKİYE’DE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Murat Şahinler’in projelerine desteğini de açıkça ifade eden İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, özellikle gençlere yönelik çalışmaları önemsediğini vurguladı. Ahmet Öksüz “Murat Başkan’ın gençlere verdiği değer çok kıymetli. Bu işin geleceği gençler. Onlara sektörü sevdirmeli, üretim kültürünü aktarmalıyız. Genç TETSİAD yapılanmasıyla tecrübeli sektör duayenlerini ve yeni nesli bir araya getirerek güçlü bir gelecek inşa edebiliriz.” dedi.

Zor bir dönemden geçildiğini ancak umutlarını koruduklarını belirten Ahmet Öksüz, “Bu ülke bizim, bu sektör bizim. Biz, Türkiye’de üretmeye devam edecek insanlarız. Tekstil sektöründe üretim gücünün korunması gerekiyor. Sektörümüzü Mısır’a ya da başka ülkelere taşımak gibi öneriler dile getiriliyor. Hazır giyim tarafında üretimi taşımak nispeten daha kolay olabilir. Dikiş makinelerini söküp başka yerde kurabilirsiniz. Ama tekstilde durum farklı. İplik, dokuma, boyahane tesislerini söküp taşımak kolay değil. Bu yatırımlar çok büyük, yerine koymak da çok zor. Bizim bu üretim gücümüzü Türkiye’de korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

TETSİAD DAHA AKTİF OLMALI

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler ve ekibini tebrik ederek, “Böylesi zor bir dönemde bu göreve talip olmak cesaret ister. Tekstil sektörünün katma değerini hepimiz biliyoruz. Ham maddesi 1-1,5 dolar olan ürünleri 15-20 dolara ihraç ediyoruz. Bu değeri ekonomi yönetimine daha güçlü anlatmalıyız. TETSİAD’ın bu konuda daha aktif olması gerekiyor” dedi.

ÜLKEMİZ KAZANACAK

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da TETSİAD’ın 1400’ün üzerinde üyesiyle istihdam, üretim ve ihracata büyük katkı sağladığını belirtti. Erdoğan, “Sektörlerimizin gelişimi, Ar-Ge ve inovasyon konularında her türlü desteği vereceğiz. Bu görevler fedakârlık ister. Kim kazanırsa kazansın, sektörümüz ve ülkemiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

KENDİMİZE GÜVENEREK YOLA ÇIKTIK

Sanayici olarak zor bir dönemden geçtiklerini, bu süreçte ticari dostlukları pekiştirmeleri ve yolları sağlamlaştırmaları gerektiğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Meclisi Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, “Kendimize güvenerek bu yola çıktık. Murat Başkanımızın vizyonerliği, sektöre bakışı ve hedefleri, bu yolda beraber olmamız gerektiğini gösterdi. Gençler, kadınlar, üniversiteler ve tüm toplum birimleriyle ayrıştırmadan, siyasallaştırmadan başarıya ulaşacağız” diye konuştu.