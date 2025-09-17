THY, İspanya’da Sevilla uçuşlarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Sevilla seferlerinin bugün başladığını açıkladı.

THY’DEN SEVİLLA’YA İLK UÇUŞ

Türk Hava Yolları (THY), İspanya’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Barcelona, Madrid, Valensiya, Malaga ve Bilbao’nun ardından şirket, ülkenin turizm açısından öne çıkan şehirlerinden Sevilla’ya da sefer başlattı.

Bugün gerçekleşen ilk uçuşla birlikte THY, Sevilla hattında haftanın 7 günü karşılıklı sefer düzenleyecek. Bilet fiyatları İstanbul’dan Sevilla’ya 180 dolardan, Sevilla’dan İstanbul’a ise 148 eurodan başlayan ücretlerle satışa sunuldu.

“DÜNYADA ULAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK”

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"THY, işte bu misyonla gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren bir küresel marka olarak yoluna devam ediyor. THY, Star İttifakı'nın en güçlü üyelerinden biri olarak sadece bir hava yolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin küresel arenadaki gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla hareket ederek, ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."