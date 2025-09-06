Toyota’dan tarihi otomobil kararı: İlk kez üretecek

Yaklaşık bir ay önce Nikkei’nin gündeme getirdiği haber, Toyota tarafından doğrulandı. Japon üretici, Avrupa’da üreteceği ilk tamamen elektrikli modelin Çek Cumhuriyeti’nde banttan ineceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Kolin tesisi, Toyota için elektrikli mobilite alanında stratejik bir merkez haline gelecek.

FABRİKA BÜYÜYOR, İSTİHDAM ARTIYOR

Yeni elektrikli aracın yanı sıra batarya üretimi için de yatırım yapılacak. Boya ve kaynak atölyelerinin eklenmesiyle tesisin alanı 152 bin metrekareden 173 bin metrekareye çıkarılacak. Hâlihazırda yılda yaklaşık 220 bin Aygo X ve Yaris Hybrid üreten fabrika, yeni yatırımla çok yönlü bir üretim kapasitesine kavuşacak. Bu genişleme, bölgedeki istihdama da doğrudan katkı sağlayacak.

20 YILI AŞKIN ÜRETİM YOLCULUĞU

Toyota’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki serüveni 2002’de başladı. Bugüne kadar 4,5 milyondan fazla araç üreten Kolin fabrikası, 2021’de tamamen Toyota mülkiyetine geçti. Şu an 3 bin 200 kişiye iş imkânı sağlayan tesis, şirketin Avrupa’daki üretim ağının en önemli halkalarından biri konumunda.

STRATEJİK YATIRIMLAR ZİNCİRİ

Toyota, bugüne kadar Çekya’daki tesisine 1 milyar 320 milyon euroyu aşan yatırım yaptı. İlk adım 2002–2005 döneminde 1 milyar 69 milyon euro ile atılmış, ardından 2020–2024 arasında kapasite artırımı için 251 milyon euro eklenmişti. Şimdi açıklanan 680 milyon euroluk elektrikli araç yatırımı ise hem fabrikanın kapasitesini hem de Toyota’nın Avrupa’daki rolünü güçlendirecek.