Trabzon'da servis ücretlerine yüzde 20 zam! İşte öğrenci ve personel için yeni tarife

Trabzon’da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci ve personel servis ücretleri belirlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

TARİFE AÇIKLANDI

Açıklamaya göre öğrenci servis ücretleri mesafe bazlı olarak düzenlendi. Buna göre 0-1 kilometre için 2 bin 350 lira, 1-3 kilometre için 2 bin 500 lira, 3-5 kilometre için 2 bin 750 lira, 5-7 kilometre için 3 bin lira, 7-9 kilometre için 3 bin 300 lira, 9-11 kilometre için 3 bin 550 lira, 11-13 kilometre için 3 bin 900 lira ve 13-15 kilometre için 4 bin 250 lira ödenecek. Rehber personel ücreti ise 600 lira olarak açıklandı.

Personel servis ücretleri de araç kapasitesine göre yeniden düzenlendi. Buna göre 0-17 kişilik minibüslerde aylık ücret 2 bin 250 lira, 18-25 kişilik midibüslerde 2 bin 650 lira, 26-35 kişilik midibüslerde 3 bin 550 lira, 36 ve üzeri otobüslerde ise 3 bin 900 lira olarak belirlendi.