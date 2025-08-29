Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trabzon'da servis ücretlerine yüzde 20 zam! İşte öğrenci ve personel için yeni tarife

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci ve personel servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzon'da servis ücretlerine yüzde 20 zam! İşte öğrenci ve personel için yeni tarife
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 19:42

’da 2025-2026 ve yılı öncesinde öğrenci ve personel servis ücretleri belirlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

TARİFE AÇIKLANDI

Açıklamaya göre öğrenci servis ücretleri mesafe bazlı olarak düzenlendi. Buna göre 0-1 kilometre için 2 bin 350 lira, 1-3 kilometre için 2 bin 500 lira, 3-5 kilometre için 2 bin 750 lira, 5-7 kilometre için 3 bin lira, 7-9 kilometre için 3 bin 300 lira, 9-11 kilometre için 3 bin 550 lira, 11-13 kilometre için 3 bin 900 lira ve 13-15 kilometre için 4 bin 250 lira ödenecek. Rehber personel ücreti ise 600 lira olarak açıklandı.

Trabzon'da servis ücretlerine yüzde 20 zam! İşte öğrenci ve personel için yeni tarife

Personel servis ücretleri de araç kapasitesine göre yeniden düzenlendi. Buna göre 0-17 kişilik minibüslerde aylık ücret 2 bin 250 lira, 18-25 kişilik midibüslerde 2 bin 650 lira, 26-35 kişilik midibüslerde 3 bin 550 lira, 36 ve üzeri otobüslerde ise 3 bin 900 lira olarak belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!
ETİKETLER
#Eğitim
#trabzon
#trafik
#ulaşım
#öğretim
#öğrenci servisi
#Personel Servisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.