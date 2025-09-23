Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bu yılın ilk yarısına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiklerinden derlediği bilgiye göre, trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında ödenen tazminatlar arttı. Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında yılın ilk 6 ayında 2 milyon 255 bin 464 mağdura 100,9 milyar lira tazminat ödendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 17:17

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bu yılın ilk yarısına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiklerine göre Ocak-haziran döneminde bu üç branşta 173,1 milyar lira yazıldı, toplam ödemesi 100,9 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 255 bin 464 oldu.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Türkiye'de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı kapsamında yılın ilk yarısında sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 64,2 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 1 milyon 505 bin 365 oldu. Tazminat ödenen 1 milyon 695 bin dosya kayıtlara geçti.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 12 milyon 960 bin 450 teminat verildi, yazılan prim tutarı 107,4 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat ise 36,5 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 13,6 milyar lirayla kamyonet ve 2,9 milyar lirayla kamyon izledi.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

6 AYDA ÖDENEN TAZMİNAT 37 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına alan kapsamında ise bu dönemde 36,7 milyar lira tazminat ödendi, mağdur sayısı 749 bin 436, tazminat ödenen dosya sayısı ise 774 bin 590 oldu.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 544 bin 751 teminat verildi, yazılan prim tutarı 65,5 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 26,3 milyar lirayla otomobiller, 3,9 milyar lirayla kamyonetler ve 2,9 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

31 VE ÜSTÜ KOLTUKLU OTOBÜSLERDE TAZMİNAT TAVAN YAPTI

Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında yılın ilk yarısında toplam 18,9 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Ödemede bulunulan mağdur sayısı 663, dosya sayısı ise 482 oldu.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Ferdi kaza sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 83 bin 504 teminat verilirken, 106,5 milyon liralık prim yazıldı. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 13,5 milyon lirayla 31 ve üstü koltuklu otobüsler için ödendi. 10-17 koltuklu minibüsler için 3,2 milyon lira ödeme yapıldı.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

ÖDEMELERİN ÇOĞU DOĞRUDAN HAK SAHİPLERİNE

Yılın ilk yarısında tazminat ödemelerinin çoğu doğrudan hak sahiplerine yapıldı. Trafik sigortasındaki 64,2 milyar liralık ödemenin yüzde 87,4'üne denk gelen 56,1 milyar lirası, doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara yönelik oldu.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Kasko branşındaki 36,7 milyar liralık tazminat ödemesinin yüzde 95,4'üne karşılık gelen 35 milyar lirası, doğrudan hak sahiplerine aktarıldı. Ferdi kaza sigortasında ise 18,9 milyon liralık tazminatın 15,7 milyon lirası sigortalı veya üçüncü şahıs hak sahiplerine ulaştırıldı. Bu branşta doğrudan ödeme oranı yüzde 83 oldu.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

TAZMİNATTAN YARARLANANLARIN SAYISI YÜZDE 7'DEN FAZLA ARTTI

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üç branşta ödenen tazminat tutarında ve mağdur sayısında artış oldu. Trafik, kasko ve ferdi kazada toplam tazminat ödeme tutarı geçen yılın ilk 6 ayında 64,2 milyar lirayken, bu yılın aynı döneminde yüzde 57,3 artışla 100,9 milyar liraya çıktı. Ödeme yapılan mağdur sayısı yüzde 7,3 artışla 2 milyon 101 binden 2 milyon 255 bine yükseldi.

Trafik mağdurları dikkat: 2 milyondan fazla kişiye tazminat ödendi

Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında bu yılın ilk yarısında yazılan prim, ödenen tazminat tutarı ve ödeme yapılan mağdur sayısı şöyle:

Yazılan Prim (TL)Ödenen Tazminat (TL)Ödeme Yapılan Mağdur Sayısı
Trafik107.435.665.43364.208.051.4011.505.365
Kasko65.547.533.81236.718.340.351749.436
Ferdi Kaza106.494.72618.903.911663
Toplam173.089.693.971100.945.295.6632.255.464

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için bunu yapanlar büyük fırsatı kaçıracak! İslam Memiş'ten flaş uyarı
Çalışma saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı
ETİKETLER
#tazminat
#prim
#trafik sigortası
#Kasko Sigortası
#Motorlu Taşıtlar Sigortası
#Ferdi Kaza Sigortası
#Türkiye Sigorta Birliği
#Motorlu Taşıtlar Sigortası
#Ferdi Kaza Sigortası
#Sigorta İstatistikleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.