18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Genel devlet açığı GSYH’nin yüzde 3,2’sine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,5 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 3,2'ye düştü. Yani bu veri ekonominin büyüme oranına göre devlet bütçesi açığının gerilediği anlamına geliyor.

IHA
02.10.2025
02.10.2025
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Devlet Hesapları’nı paylaştı. Buna göre, genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,5 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya () oranı yüzde 3,2'ye düştü. Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2024 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024 yılında yüzde 23,6'ya düştü.

TÜİK açıkladı: Genel devlet açığı GSYH’nin yüzde 3,2’sine geriledi

GENEL DEVLET GELİRLERİ 14,8 TRİLYON TL’YE ULAŞTI

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2024 yılında 16 trilyon 321 milyar 72 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 36,6'ya yükseldi.

TÜİK açıkladı: Genel devlet açığı GSYH’nin yüzde 3,2’sine geriledi

TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 2024 YILINDA 11 TRİLYON 240 MİLYAR 452 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2023 yılında yüzde 48,2 iken 2024 yılında yüzde 46,7'ye düştü. , servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24'e düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1'e düştü.

TÜİK açıkladı: Genel devlet açığı GSYH’nin yüzde 3,2’sine geriledi
