TGRT Haber
Editor
Editor
 İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Yumurta üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 azaldı

TÜİK verilerine göre temmuzda tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 623 milyon adede geriledi. Ocak- temmuz döneminde tavuk yumurtası üretiminde geçen yıla oranla yaşanan düşüş ise yüzde 9,7 olarak gerçekleşti.

12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 11:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025'a aitKümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 16,6 arttı.

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.

TÜİK açıkladı: Yumurta üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 azaldı

AYLIK BAZDA ÜRETİMLER ARTTI

Bir önceki ay 202 bin 521 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 18,4 oranında artarak 239 bin 876 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 518 milyon 267 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında yüzde 6,9 oranında artarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adet oldu.

