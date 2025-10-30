Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor! Tarih belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yıl güncellemesi ve hesaplama sisteminde değişiklik yapılacak. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda 2026 yılı Ocak ayından itibaren tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak TÜFE temel yılı 2025=100 olarak güncellenecek. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 17:31

Türkiye Kurumu (TÜİK), () temel yıl güncellemesi ve hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağını bildirdi. TÜİK'ten yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği () üye ülkelerinin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılının "2025=100" olarak güncelleneceği belirtildi.

TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor! Tarih belli oldu

AB'YE UYUM ÇERÇEVESİ

Üye ülkeler tarafından amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan "ECOICOP v2"nin kullanılmaya başlanacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır. AB'ye uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından birlik üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak Ocak 2026'dan itibaren uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor! Tarih belli oldu

MANŞET ENFLASYON DEĞİŞMEYECEK

Açıklamada, söz konusu uyum çalışmalarının TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğü bildirilerek, "Bu doğrultuda, TÜFE'de halen kullanılmakta olan '2003=100' temel yılı, '2025=100' temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak '2025=100' temel yılı ve 'ECOICOP v2' sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, '2003=100' temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜİK enflasyon hesabını değiştiriyor! Tarih belli oldu

Halihazırda TÜFE'de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağının Hanehalkı Bütçe Anketi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir. Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle paylaşılacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nakit ihtiyacı olanlar için oranlar değişti! 100 bin lira banka kredisi çeksem ne kadar öderim?
Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!
ETİKETLER
#Ekonomi
#ab
#tüfe
#tüketici fiyat endeksi
#istatistik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.