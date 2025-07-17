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 | Bengü Sarıkuş

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

Yeni düzenlemeyle turizm tesislerinde fazla mesai ücreti ödemeden 10 gün çalışma + 1 gün izin modeli uygulanacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu sistemin işçi haklarında gerilemeye yol açabileceği uyarısında bulundu. İşte detraylar...

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Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:27

Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olan sektörü, son dönemde hem iş gücü maliyetlerini kontrol altında tutmak hem de hiz­met sürekliliğini sağlamak adına bazı esnek çalış­ma modellerine daha fazla yöneliyor.

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

Bu yeni yönetmelikle birlikte turizm işletme belgesi olan tesislerde çalışan işçiler için uygulanan ücreti almadan “10 gün çalışma + 1 gün izin” modeli yasasının iyi ve kötü yönleri olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyu kapsamlı şekilde ele aldı.

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

Yeni uygulama yoğun yaz sezonunda sürekli personel bulundurmak ve aynı personeli 10 gün çalıştırma açısından operasyonel kolaylık sağlandığını ifade eden Erdursun, işverenin fazla mesai ücreti ödemeden personel çalıştırmasına kolaylık sağladığını belirtti. Erdursun, bu sayede sezonluk istihdam artışı sağlanarak, turizmde dönemsel ola­rak daha çok kişiye iş imkanı doğacağını vurguladı.

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

İŞÇİ AÇISINDAN OLUMSUZ YANLARI VAR

Normalde İş Kanunu’nda haftada en az 1 gün ücretli izin hakkı tanımlandığını hatırlatan Erdursun, 10 gün çalışıp 1 gün izin yapmanın zihinsel ve fiziksel yor­gunluğu artırarak iş kazalarını ve verim kaybını tetikleyeceğini söyledi.

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

Normalde haftalık 45 saatten fazla çalış­ma için fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun bu düzenleme ile çalışanın cebine girecek fazla mesai ücretinin ortadan kalktığını söyledi.

Erdursun, bazı işletmelerin kayıt dışı çalıştırmayı bu sis­temle daha kolay hale getirebileceğini ve primlerini de eksik yatırarak çalışanın emeklilikte gün kaybına yol açtığını belirtti.

Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı

Erdursun, turizm gibi örnek sektörlerde bu model yay­gınlaştıkça, diğer hizmet sektörlerine de benzer modellerin sıçraması, genel iş gücü haklarında ge­rilemeye neden olabileceği konusunda uyardı.

Erdursun sonuç olarak, turizmde plansız uygulanan yoğun çalışma modelleri, uzun vadede sektörün tüm paydaşlarına zarar verebileceğini hatırlattı.

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#Ekonomi
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