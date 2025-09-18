Menü Kapat
 Editor | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin kooperatifçiliğe ilişkin 5 yıllık stratejisi yarın açıklanacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı yarın Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda paylaşılacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:52

koordinasyonunda hazırlanan "2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı", yarın Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda açıklanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kooperatifler Buluşması, yarın saat 12.30'da İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" ilan edilecek.

Türkiye'nin kooperatifçiliğe ilişkin 5 yıllık stratejisi yarın açıklanacak

Bakanlık koordinasyonunda, kooperatifçilikten sorumlu bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen, yoğun ve katılımcı bir hazırlık süreciyle tamamlanan strateji ve eylem planı, kooperatifçiliğin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasını hedefliyor.

Türkiye'nin kooperatifçiliğe ilişkin 5 yıllık stratejisi yarın açıklanacak

Strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulmasını ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini de amaçlıyor.

Türkiye'nin kooperatifçiliğe ilişkin 5 yıllık stratejisi yarın açıklanacak

Buluşmanın, Türkiye'den çok sayıda kooperatif ortağını bir araya getirmesi beklenirken kooperatifçilik alanında yeni bir vizyonun, güçlü işbirliklerinin ve ortak hedeflerin paylaşılacağı bir platform oluşturması bekleniyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#ticaret bakanlığı
#kalkınma yolu projesi
#Stratejik Hedefler
#Kooperatifçilik
#Türkiye Kooperatifler Buluşması
#2025-2029 Stratejisi
#Kooperatifçilik
#Eylem Planı
#Türkiye Kooperatifler Buluşması
#Ekonomi
