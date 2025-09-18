Türkiye'nin kooperatifçiliğe ilişkin 5 yıllık stratejisi yarın açıklanacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı", yarın Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda açıklanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kooperatifler Buluşması, yarın saat 12.30'da İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" ilan edilecek.

Bakanlık koordinasyonunda, kooperatifçilikten sorumlu bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen, yoğun ve katılımcı bir hazırlık süreciyle tamamlanan strateji ve eylem planı, kooperatifçiliğin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasını hedefliyor.

Strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulmasını ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini de amaçlıyor.

Buluşmanın, Türkiye'den çok sayıda kooperatif ortağını bir araya getirmesi beklenirken kooperatifçilik alanında yeni bir vizyonun, güçlü işbirliklerinin ve ortak hedeflerin paylaşılacağı bir platform oluşturması bekleniyor.