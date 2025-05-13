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 | Bengü Sarıkuş

Ülke algısı ve deprem rezervasyon kaybettiriyor

Türkiye, 2025 yılına rekor hedeflerle girerken, turizm sektöründe giderek daha fazla dile getirilen ‘pahalı ülke’ algısı ve yaşanan depremler turizmde rezervasyon kaybettiriyor.

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Ülke algısı ve deprem rezervasyon kaybettiriyor
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 12:46

Türk turizmi rekor hedeflerken, sezon öncesi dile getirilen ‘pahalı ülke’ algısı, gündemin merkezine yerleşti. Döviz kurlarındaki değişkenlik, artan hizmet ve konaklama fiyatları, Türkiye’nin rekabetçi fiyat avantajını gölgeliyor. Sektör temsilcileri, bu algının kontrol altına alınmaması durumunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflerinin riske girebileceğini belirtiyor.

Türkiye, 2025 yılına rekor hedeflerle girerken, turizm sektöründe giderek daha fazla dile getirilen ‘pahalı ülke’ algısı gündemin merkezine yerleşti. Döviz kurlarındaki değişkenlik, artan hizmet ve konaklama fiyatları, yabancı turistler nezdinde Türkiye’nin rekabetçi fiyat avantajını gölgeliyor. Sektör temsilcileri, bu algının kontrol altına alınmaması durumunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflerinin riske girebileceğini belirtiyor. Turizmciye göre 2025’te Türkiye’nin en büyük sorunu fiyat algısı olurken, kaliteye rağmen, fiyat/performans dengesinin bozulması turistin kararını doğrudan etkiliyor. Pahalı ülke algısı Türkiye’ye turist kaybettiriyor. Bakanlık verilerine göre 2025 Mart ayında turist sayısında düşüş kaydedildi. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,60 azalarak 2 milyon 995 bin oldu.

Ülke algısı ve deprem rezervasyon kaybettiriyor

FİYAT BASKISI YÜKSELİYOR

Turizm sektörü, döviz kurlarındaki artış nedeniyle fiyat baskısı ile karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin turizmde rekabet ettiği ülkelerden daha pahalı hale geldiğini vurguladı. Türkiye’nin özellikle Mısır ve Tunus gibi ülkelerin fiyatlarını geçtiği belirtilirken, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle de fiyat açısından başa baş hale geldiği kaydedildi.

DÖVİZ KURU ÇARE OLABİLİR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2025 yılında en büyük sorunun ‘pahalı’ algısı olduğunu kaydetti. Eresin “Tüm bu zorluklara rağmen, artık yalnızca gelen turist sayısına değil, gelen turistin niteliğine odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. 2025 hedeflerimize ulaşmamızda en önemli engel, yurt dışında ülkemize yönelik oluşan ‘pahalı ülke’ algısı oldu. Bu durumu ancak döviz kurlarındaki artışla aşabiliriz” diye konuştu.

Ülke algısı ve deprem rezervasyon kaybettiriyor

ALMANYA PAZARI KAN KAYBEDİYOR

ITB Berlin Fuarı’nda bile ‘Türkiye çok pahalı’ algısının göze çarptığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu imajın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yabancı turistlerin yüksek fiyatlarla karşılaştıklarında Türkiye’ye olan ilgilerinin azaldığını ve rakip destinasyonlara yöneldiklerini belirten Yavuz, özellikle düşük fiyatlara alışkın yabancı turistlerin Türkiye’ye gelen yeni ve yüksek fiyatları kabullenmekte zorlandığını vurguladı. Yavuz, turistlerin bütçelerine daha uygun olan alternatif destinasyonlara yöneldiklerini söyleyerek, “2025 yılının ilk üç ayında Antalya turizminde beklenenin aksine bir duraklama yaşandı. Özellikle ana pazarlar olan Almanya, Rusya ve İngiltere’den gelen turist sayısında düştü. Özellikle Almanya pazarındaki yüzde 33’lük kayıp dikkat çekici. İran gibi pazarlar da Nevruz dönemine rağmen önemli kayıplar yaşadı. Alman tur operatörlerinden biri, Türkiye’ye gelen turistlerin karşılaştığı fiyatlarla kendisini “kandırılmış” hissettiğini belirterek tepkilerini anlattı” dedi.

FİYAT POLİTİKALARINA DİKKAT EDİLMELİ

Avrupa merkezli turizm blogları ve seyahat platformlarında yer alan kullanıcı yorumlarına göre, özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi popüler destinasyonlarda restoran fiyatları rakip ülkelerle karşılaştırıldığında daha yüksek bulunuyor. Yavuz, “Turistler sadece otelde kalmıyor, dışarı çıkıp yemek yiyor, alışveriş yapıyor. Bu yüzden fiyat politikalarına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Şu anda maalesef kur baskısından dolayı yurtdışından pahalı kaldık. Kurların artmasıyla birlikte bize bir aksiyon marjı çıkmış olacak. Türkiye ve Antalya artık çok pahalı. Kur makasının da olması gereken yerde olmaması nedeniyle dezavantajlı durumdayız. Tur operatörleri de bunu bize her fırsatta söylüyor. Tunus ve Mısır bizim için çok ciddi rakip olmaya başladı ve ciddi rezervasyon alıyorlar” diye konuştu.

Saatçioğlu, ekonomik sıkıntıların sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Her tatile çıkacak müşteri, en iyi fiyatta en uygun hizmeti almak istiyor” dedi.

Ülke algısı ve deprem rezervasyon kaybettiriyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörün bu kritik eşiği aşabilmesi için daha bütüncül bir yaklaşım gerektiğini vurgulayarak; “Türkiye artık ucuz ülke imajından sıyrıldı. Bu aslında olumlu bir şey; çünkü biz artık sadece sayıya değil, niteliğe de odaklanmak istiyoruz. Ancak bu geçiş süreci iyi yönetilmezse, yüksek fiyatlar kalitenin önüne geçer ve ‘pahalı ama değmedi’ algısı yaratır. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Türkiye hâlâ avantajlı ama bu avantajı yanlış fiyat politikalarıyla kaybetme riskiyle karşı karşıya” diyerek uyardı.

DEPREM HABERLERİ REZERVASYON KAYBETTİRDİ

Son yaşanan İstanbul depremi dünyada da yankı buldu. Özellikle medyada 1999 Depremi görüntülerinin kullanılması, İstanbul’da rezervasyon kaybı yarattı. Sektör temsilcileri oteline göre depremden sonra yüzde 10-30 arasında rezervasyon kaybı olduğunu iddia edildi.

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#Türkiye Turizmi
#Turizm Sezonu
#Türkiye Turizmi
#turizm sektörü
#Ekonomi
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