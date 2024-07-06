Yüzde 25 kira zam sınırı için orta yol uyarısı! Eski kiracı, yeni kiracı detayı dikkat çekti

06 Temmuz 2024 16:56 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:57

Konut ve kira fiyatları son üç yılda hızla yükselirken ev sahibi olmayanlar sıkıntılı günler yaşadı. Adliyeler ev sahibi-kiracı davaları ile dolup taştı. Yeni mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçebilmek için 2022’de çıkarılan kira zam sınırı 1 Temmuz’da sona erdi. Peki, kiraların hesaplanmasında nasıl bir yol izlenecek?

ORTA YOL BULUNMALI

Kiralara yapılacak zamlar yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla TEFE-TÜFE ortalamasına göre yapılacak. Haziran ayında bu oranın yüzde 60'larda olması bekleniyor. Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; mülk sahipleri ve kiracıların sıkıntı yaşamaması için orta yolu bulması gerektiğini söyledi.

YENİ ORAN YÜZDE 60

Kira zamlarında yüzde 25 sınırının Temmuz ayı itibariyle sona erdiğini, bundan sonra yapılacak zamların TEFE - TÜFE oranına göre yapılacağını kaydetti. Bu oranın geçtiğimiz ay yüzde 60 civarında olduğunu aktaran Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy şunları söyledi:

2022 yılı Temmuz ayı itibariyle kiralarda yüzde 25'lik bir sınır getirilmişti. 2024 1 Temmuz itibariyle bu sınırlama bitti. Bundan sonraki yeni sistemde geçmişteki gibi TEFE-TÜFE oranının yıllık bazda ortalaması alınarak devam edecek. Şu anda haziran ayı itibariyle baktığımız zaman bu oran yüzde 60 civarında kira artışları uygulamaya geçecek.

TEFE – TÜFE’YE GÖRE YAPILACAK

Mülk sahipleri ve kiracıların sorun yaşamaması için orta yolu bulmalarını tavsiye eden Başkan Atasoy şunları söyledi: "Aslında geçmiş dönemden gelen sıkıntılardı. Rusya- Ukrayna Savaşı, pandemi süreci, deprem derken kira oranları hat safhada yükseldi. Devletimiz de buna düzenleme yaparak yüzde 25 sınırı getirdi.

Bu da eski kiracı, yeni kiracı arasında ve mülk sahipleri arasında bir sıkıntı oluşturdu. Geçmişten oturan kiracılarda fazla artış olmayınca mülk sahipleri buna rıza göstermedi. Yeni kiraya tutanlar arasında da fiyat farkı olunca vatandaşlar arasında sıkıntılar oluştu.

Bu da ister istemez dava dosyalarını kabartarak gitti. Hem mülk sahiplerini hem de kiracıları sıkıntıya soktu. Bundan sonraki dönemde zaten geçmiş dönemde de TEFE - TÜFE ortalaması alınıyordu, vatandaşta bir alışmışlık vardı.

Bir şekilde orta yol buluyorlardı. Bundan sonrasında da böyle bir anlaşma yoluna gidecekler. Bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değiliz. İnşallah mülk sahipleri kira oranlarını fazla yükseltmemeye, kiracılar da orta yolu bulmaya çalışır" diye konuştu.