Yüzü gülmüyor derken dev yatırım geldi: Intel'e 2 milyar dolarlık can suyu

Son yıllarda art arda yaşadığı yönetim hataları ve yapay zeka çip pazarındaki büyük yarışa ayak uyduramaması nedeniyle zor günler geçiren teknoloji devi Intel için umut verici bir gelişme yaşandı. Japon teknoloji yatırımcısı SoftBank, zor durumdaki çip üreticisine 2 milyar dolarlık dev bir sermaye enjeksiyonu yaparak, Intel'e adeta can suyu verdi.

SOFTBANK, INTEL'İN EN BÜYÜK HİSSEDARLARINDAN BİRİ OLUYOR

Pazartesi günü her iki şirket tarafından da duyurulan sermaye enjeksiyonu, SoftBank'ı "Intel'in en büyük 10 hissedarı" arasına sokacak. Ayrıca Financial Times, SoftBank'ın yatırım duyurusundan önce Intel'in sözleşmeli çip üretim işini satın almak için de görüşmeler yaptığını bildirdi.

Intel, Tayvanlı TSMC ile rekabet etmeye çalıştığı çip sektöründe, milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen harici müşteri çekmekte zorlanıyordu.

YATIRIMIN ARKASINDA NE VAR?

Sürpriz yatırımın nedenleri tartışılmaya devam ederken, bazı uzmanlar SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un ABD hükümetiyle ve özellikle de Başkan Donald Trump'la olan iyi ilişkilerini sürdürmeyi amaçladığını iddia ediyor. Öte yandan, geçen hafta ABD hükümetinin de Intel'den hisse alabileceğine dair raporlar ortaya atılmıştı.

Anlaşma kapsamında SoftBank, hisse başına pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 23.66 doların biraz altında, 23 dolar ödeyecek. Bu bağlamda şirket, Intel'deki hisse oranını yaklaşık yüzde 2'ye çıkararak en büyük altıncı yatırımcısı haline gelmiş olacak. Konuya yakın bir kaynak, Reuters'a, SoftBank'ın Intel'e yatırım yapma kararının Trump ile ilgisi olmadığını bildirdi.

PİYASALAR KARIŞIK TEPKİ VERDİ

Yatırım haberi sonrası SoftBank hisseleri salı günü yüzde 4 düşerken, Intel'in hisseleri ABD'deki piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6.6 yükseldi. SoftBank, hisse yatırımında herhangi bir yönetim kurulu üyeliği talep etmeyecek ve Intel'den çip alma taahhüdünde de bulunmayacak.

SoftBank CEO'su Masayoshi Son yaptığı açıklamada, "Stratejik yatırım, ABD'de gelişmiş yarı iletken üretim ve tedarikinin daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir rol oynayacağına olan inancımızı yansıtıyor" dedi.