 Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor galibiyetinin ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. Esasen ise İtalyan hoca, Gökhan Gönül konusunda net mesajlar verdi.

Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!
'de Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül itirafları geldi. Halihazırdaki gelişmelerden memnun olduğunu belirten genç çalıştırıcı, özellikle beraberlik vurgusunda bulundu.

Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN GÖKHAN GÖNÜL SÖZLERİ

"Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir öz güvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik. Gökhan Gönül'ü ise daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız.… Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenarda tutmak yerine daha çok faydalanmak daha iyi."

Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE GÖKHAN GÖNÜL İLE İLGİLİ NE OLMUŞTU?
Domenico Tedesco'ya yardım etmesi için yardımcı antrenörlük pozisyonuna getirilen Gökhan Gönül, Semih Şentürk'ün iddiasına göre İtalyan hocanın tercihlerine katılmadığını ifade etmişti.
#Futbol
#transfer
#trendyol süper lig
#röportaj
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Türk Süper Ligi
#domenico tedesco
#gökhan gönül
#Domenico Tedesco
#Gökhan Gönül
#Futbol
