FIFA'dan Gazze açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de yaşananlara dair konuştu. Barış çağrısı yapan Infantino, ayrıca FIFA'nın futbol örgütü olduğunu da vurguladı.

FIFA'DA GIANNI INFANTINO'DAN GAZZE SÖZLERİ

"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez ancak birleştirici; eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz. Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineliyorum."