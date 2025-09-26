Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki galibiyet serisini sürdürmek ve kayıpsız ilerleyerek 7’de 7 yapmak istiyor. Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj.

https://x.com/Alanyaspor/status/1971320145286177112

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1971318852400316454

CANLI ANLATIM

1' Alanya'da ilk düdük çaldı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1971621132819136739

https://x.com/Alanyaspor/status/1971621147197550799

10' Galatasaray oyunu kontrol ediyor ve hazırlık paslarıyla rakip sahada boşluk arıyor.

GALATASARAY ÇOĞU MAÇI KAZANDI

Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig’de toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte sarı kırmızılılar 12 kez kazanırken, Akdeniz temsilcisi de 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

https://x.com/GsRamsPark/status/1971564182131834899

GALATASARAY’DA YUNUS AKGÜN PARLIYOR

Yunus Akgün, son maçlarda etkili performanslar sergiliyor. Esasen ise bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız hücumcu; bu golleri ligde son oynadıkları Eyüpspor ve Konyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde de Frankfurt karşılaşmasında attı.

YÜKSEK BİLET FİYATLARI

Alanyaspor Kulübü, Galatasaray taraftarları için ayrılan deplasman tribünü biletlerini 2 bin 470 liraya satışa sunmuştu. Ayrıca Güney Kale Arkası ve Kuzey Tribünü 1.900 lira, Maraton Tribünü ise 3.000 liraya satıldı.

GALATASARAY İÇİN LIVERPOOL ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında moral bulmak ve ikinci bir Frankfurt sürprizi yaşamamak için kritik planlamalar gerçekleştiriyor.