SON DAKİKA!
Futbol
Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
26.09.2025
26.09.2025
, ’deki galibiyet serisini sürdürmek ve kayıpsız ilerleyerek 7’de 7 yapmak istiyor. Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj.

https://x.com/Alanyaspor/status/1971320145286177112

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1971318852400316454

CANLI ANLATIM

1' Alanya'da ilk düdük çaldı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1971621132819136739

https://x.com/Alanyaspor/status/1971621147197550799

10' Galatasaray oyunu kontrol ediyor ve hazırlık paslarıyla rakip sahada boşluk arıyor.

GALATASARAY ÇOĞU MAÇI KAZANDI

Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig’de toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte sarı kırmızılılar 12 kez kazanırken, Akdeniz temsilcisi de 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

https://x.com/GsRamsPark/status/1971564182131834899

GALATASARAY’DA YUNUS AKGÜN PARLIYOR

Yunus Akgün, son maçlarda etkili performanslar sergiliyor. Esasen ise bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız hücumcu; bu golleri ligde son oynadıkları Eyüpspor ve Konyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde de Frankfurt karşılaşmasında attı.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

YÜKSEK BİLET FİYATLARI

Alanyaspor Kulübü, Galatasaray taraftarları için ayrılan deplasman tribünü biletlerini 2 bin 470 liraya satışa sunmuştu. Ayrıca Güney Kale Arkası ve Kuzey Tribünü 1.900 lira, Maraton Tribünü ise 3.000 liraya satıldı.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY İÇİN LIVERPOOL ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında moral bulmak ve ikinci bir Frankfurt sürprizi yaşamamak için kritik planlamalar gerçekleştiriyor.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Premier Lig devi, an itibarıyla 1.12 milyar Euroluk takım bilançosuna sahip.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakaryaspor'da tokat polemiği! Kadro dışı kalan Caner Erkin'den açıklama geldi
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Kariyerinde ilki başarmıştı
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#trendyol süper lig
#Alanyaspor
#Alanyaspor
#canlı maç anlatımı
#Futbol
TGRT Haber
