Okan Buruk'tan Mourinho ile ilgili büyük itiraf: Burun sıkma konusunda olay sözler!

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelmişti. Mücadelenin sonucunda Galatasaray, deplasmanda 2-1 galip gelerek yarı finale yükselen takım olmuştu. Mücadelenin sonunda yaşanan olay ise derbiye damga vurmuştu.

Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Okan Buruk ise yaşanan olayın ardından yere yığılmıştı. Yaşanan olayda Mourinho'nun yaptığı hareketin yanı sıra Okan Buruk'un verdiği tepki de taraftarların dikkatini çekmişti.

OKAN BURUK'TAN BURUN SIKMA İTİRAFI

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı öncesi İngiliz basını The Atletic'e röportaj verdi. Röportajda yaşanan burun sıkma olayına değinen Okan Buruk "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm ve biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, zaferimizi kutluyordum, o yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık ama farklı bir sahne yaşandı" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONDAN DAHA İYİYDİK"

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yaşanan Okan Buruk - Jose Mourinho rekabeti hakkında da açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında "Geçen yıl Moruinho'ya karşı büyük bir mücadeleydi. Normalde Galatasaray, Fenerbahçe ya da Manchester City ile karşılaşır. Ama teknik direktör olarak ben de özel bir şey yaratmak istedim. Sonunda biz ondan daha iyiydik. Onlara kendi sahalarında iki kez üstün geldik ve şampiyonluğu kazandık." dedi.

OKAN BURUK'UN HEDEFİ PREMİER LİG!

Kariyerinin geleceği hakkında da konuşan Okan Buruk, Türkiye dışında da çalışmak istediğini ve özellikle Premier Lig'in teknik direktörler için bir zirve noktası olduğunu belirtti.

Okan Buruk'un röportajının konuyla ilgili kısmı ise şöyle:

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim hem Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında da çalışmak istiyorum. Premier Lig büyük bir rekabet alanı, teknik direktörler için zirve noktası. Ama benim için en değerlisi Galatasaray'ın başında olmak. 11 yaşında Galatasaray altyapısına katıldım, bugün 51 yaşındayım ve teknik direktörüm. Bu benim takımım, burada olmak büyük bir onur."