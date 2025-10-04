Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan ilk zafer!

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Eyüpspor karşılaştı. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, bu sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan ilk zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 21:21

'in 8. haftasında , 'u 1-0 ile geçti. Selçuk İnan'ın takımı, Bruno'nun 85. dakikadaki penaltı golüyle bu sezon ilk kez galip geldi.

https://x.com/Kocaelispor/status/1974505032839020802

PUANLAR EŞİTLENDİ!

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 5 yaparken, Eyüpspor da haftayı 5 puanla kapattı. Son olarak da milli aranın ardından Kocaelispor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan ilk zafer!

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty).

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba).

Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor).

Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor).

Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan ilk zafer!

Sıkça Sorulan Sorular

MÜCADELEDE DİKKAT ÇEKEN BİR OLAY YAŞANDI MI?
89. dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin kırmızı kart gördü.
