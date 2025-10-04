Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan ilk zafer!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u 1-0 ile geçti. Selçuk İnan'ın takımı, Bruno'nun 85. dakikadaki penaltı golüyle bu sezon ilk kez galip geldi.

PUANLAR EŞİTLENDİ!

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 5 yaparken, Eyüpspor da haftayı 5 puanla kapattı. Son olarak da milli aranın ardından Kocaelispor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty).

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba).

Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor).

Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor).