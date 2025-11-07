Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı

Kategoriler
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ilaç operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.