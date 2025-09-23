İzleyenleri gülümsetti! Sincap çiftçinin çileklerini böyle götürdü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, çilek tarlasında ürün toplayan çiftçinin kovasından çilek yiyen sincap, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çiftçi Bekir Hurşut, tarlasından çilek topladığı sırada kovaya yaklaşan sincabı fark etti. Sincabın toplanmış çileklerden birini alarak kaçtığını gören Hurşut, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kovadan sık sık çilek almaya gelen sincap ile sohbet eden çiftçinin görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.

