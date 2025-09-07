Sokak kedisi tilkiye öyle bir oyun etti ki! Sosyal medyada gündem oldu

Bilecik'te bir sokak kedisi ile tilkinin birlikte oyun oynadığı anı görenleri gülümsetirken cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bir yandan ise bu ana tanık olan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bozüyük ilçesinde ilginç bir an kameralara yansıdı. 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde diğer sokak hayvanlarının yanı sıra bir tilki görüldü. Bu hayvana ise çevrede bulunan sokak kedilerinden yüz gülümseten bir tepki gösterildi. Ağacın etrafında dolanan tilkiyi, sokak kedisi yaklaşarak kovalamaya başladı. İki zararsız hayvanın adeta oyun oynadığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıylakaydaalınırken, o esnada çevrede olan vatandaşların ise yüzünü gülümsetti.