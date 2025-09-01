Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
 Merve Yaz

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

Başta İran-İsrail arasında süren 12 gün savaşı ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından hükümet harekete geçti. Olası olası bir çatışma senaryosunda vatandaşların güvenli alanlarda kalabilmesi için 81 ile sığınak inşa edilmesine karar verildi. Buna göre, sığınakların inşası 120 günde bitecek. Bir kişiye bir metrekare alan düşecek Sığınaklar, en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
10:35
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
10:39

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye’de mevcut altyapısı masaya yatırıldı. Millî İstihbarat Akademisi'nin önerisiyle , 81 ile sığınak yapmak için harekete geçti.

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

MİLLET BAHÇELERİ İLK SIRADA

Olası çatışma durumlarında sivillerin korunması için millet bahçelerinin altına modern sığınaklar inşa edilecek. Yeni düzenlemeyle şehir merkezlerinde erişimi kolay, güvenli alanlar oluşturulacak.

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

120 GÜNDE BİTECEK

Karslıoğlu, hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, ve sel var" diye konuştu.

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

"HER BİR KİŞİYE BİR METREKARE DÜŞECEK"

Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak.

81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.

