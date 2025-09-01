81 ile yapılacak sığınakların detayları belli oldu! Kişi başına 1 metrekare

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye’de mevcut sığınak altyapısı masaya yatırıldı. Millî İstihbarat Akademisi'nin önerisiyle TOKİ, 81 ile sığınak yapmak için harekete geçti.

MİLLET BAHÇELERİ İLK SIRADA

Olası çatışma durumlarında sivillerin korunması için millet bahçelerinin altına modern sığınaklar inşa edilecek. Yeni düzenlemeyle şehir merkezlerinde erişimi kolay, güvenli alanlar oluşturulacak.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

120 GÜNDE BİTECEK

Karslıoğlu, hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var" diye konuştu.

"HER BİR KİŞİYE BİR METREKARE DÜŞECEK"

Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak.

Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.