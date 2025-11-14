Adıyaman'da 350 bin deprem konutu tamam! Bakan Kurum: Asrın felaketine karşı asrın inşası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da 350 bin deprem konutunun tamamlandığını aktaran Bakan Kurum, "Adıyaman'a sayısız kez geldik. Her geldiğimizde daha güzel bir Adıyaman gördük" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLU VE MUTLU YUVALARINA KAVUŞMASINA ÇOK AZ KALDI"

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin de ayağa kaldıracaklarını söylediklerini hatırlatan Bakan Kurum, "O güne çok az kaldı. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşmasına çok az kaldı. Asrın felaketine karşı asrın inşası, tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"YENİ ADIYAMAN TAMAM DİYECEĞİZ"

Teslim edilecek olan tüm konutların inşasının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar 43 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni Adıyaman tamam diyeceğiz. Deprem bölgelerinde 350 bin konu tamam diyeceğiz" dedi.