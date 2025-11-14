Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Adıyaman'da 350 bin deprem konutu tamam! Bakan Kurum: Asrın felaketine karşı asrın inşası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarının teslim töreni öncesi önemli mesajlar verdi. Asrın felaketine karşı asrın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşmasına çok az kaldı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 16:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da 350 bin deprem konutu tamam! Bakan Kurum: Asrın felaketine karşı asrın inşası

Adıyaman'da 350 bin deprem konutunun tamamlandığını aktaran Bakan Kurum, "Adıyaman'a sayısız kez geldik. Her geldiğimizde daha güzel bir Adıyaman gördük" dedi.

Adıyaman'da 350 bin deprem konutu tamam! Bakan Kurum: Asrın felaketine karşı asrın inşası

"VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLU VE MUTLU YUVALARINA KAVUŞMASINA ÇOK AZ KALDI"

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin de ayağa kaldıracaklarını söylediklerini hatırlatan Bakan Kurum, "O güne çok az kaldı. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşmasına çok az kaldı. Asrın felaketine karşı asrın inşası, tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da 350 bin deprem konutu tamam! Bakan Kurum: Asrın felaketine karşı asrın inşası

"YENİ ADIYAMAN TAMAM DİYECEĞİZ"

Teslim edilecek olan tüm konutların inşasının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar 43 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni Adıyaman tamam diyeceğiz. Deprem bölgelerinde 350 bin konu tamam diyeceğiz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ Kayseri’de hangi ilçelere ev yapacak belli oldu! 500 bin sosyal konut başvuruları başladı
TÜİK açıkladı: Ekimde konut satışı 2025 yılının zirvesinde
TOKİ sosyal konut projesinde liste yayınlandı! Yaşadığınız ile kaç konut yapılacak?
ETİKETLER
#murat kurum
#adıyaman
#inşaat
#çevre bakanlığı
#afet
#depremzedeler
#deprem konutları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.