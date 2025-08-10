Menü Kapat
 Selahattin Demirel

AFAD depremin bilançosunu açıkladı! Artçı sarsıntıların sayısı dikkat çekti

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1'lik depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Sarsıntıda 1 binanın yıkıldığı ve 24 hasar ihbarı geldiği belirtilerek enkazdan kurtarılanlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada ayrıca büyük deprem sonrası yaşanan artçı sarsıntıların sayısı da belirtildi.

AFAD depremin bilançosunu açıkladı! Artçı sarsıntıların sayısı dikkat çekti
Selahattin Demirel
10.08.2025
10.08.2025
'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan , İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

Büyük korku ve panik nedeni olan depremin büyüklüğü 6.1 olarak bildirilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), hem sarsıntı sonrası durumla ilgili bilgi veren hem de artçı sarsıntıların sayısını belirten bir açıklama yaptı.

AFAD depremin bilançosunu açıkladı! Artçı sarsıntıların sayısı dikkat çekti

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

AFAD'ın ilk açıklamasında depremin hemen ardından Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındığı belirtilerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal ettiği ve İçişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplandığı bilgisi verildi.

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

AFAD açıklamasında "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir." denilereş şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.

AFAD depremin bilançosunu açıkladı! Artçı sarsıntıların sayısı dikkat çekti

24 HASAR İHBARI YAPILDI

An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

AFAD depremin bilançosunu açıkladı! Artçı sarsıntıların sayısı dikkat çekti

ENKAZ ALTINDAKİ SON KİŞİ DE ÇIKARILDI

AFAD'ın açıklamasından sonra yıkılan binanın enkazı altında bulunan son kişinin de sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

