SON DAKİKA!
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Ahmet Özer hakkında tahliye talebi

Son dakika haberi: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer için tahliye talebinde bulunulduğu öğrenildi. Gelişmeyi Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu.

Ahmet Özer hakkında tahliye talebi
Haber Merkezi
23.10.2025
23.10.2025
Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevden uzaklaştırılan hakkında tahliye talebinde bulunduklarını duyurdu.

Ahmet Özer hakkında tahliye talebi

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü /KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 4 Kasım 2024’te tutuklandı. kararı sonrası Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ahmet Özer hakkında tahliye talebi

Ayrıca, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütüldü ve Ahmet Özer’in 21 Ocak 2025’te bu suçlamadan da tutuklanmasına karar verildi.

#pkk
#tutuklama
#ahmet özer
#Siyasi Suçlar
#İhale Fessat Karıştırma
#Esenyurt Belediye Başkanlığı
#Gündem
