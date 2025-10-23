Ahmet Özer hakkında tahliye talebi

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında tahliye talebinde bulunduklarını duyurdu.

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 4 Kasım 2024’te tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ayrıca, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütüldü ve Ahmet Özer’in 21 Ocak 2025’te bu suçlamadan da tutuklanmasına karar verildi.