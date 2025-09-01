Menü Kapat
Ak Partili başkan jandarmaya 'Pislik yapıyorsun' demişti! Tepkilerin üstüne istifa etti

AK Partili İlçe Başkanı Hasan Özılgın'ın, çevirme sırasında jandarma ile yaşadığı sözlü tartışma sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu. Jandarmaya hakaret ettiği öne sürülen Özılgın sessizliğini bozdu. "Orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum" diyen Özılgın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 17:37

Geçtiğimiz günlerde, Beylikova Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Ak Partili başkan jandarmaya 'Pislik yapıyorsun' demişti! Tepkilerin üstüne istifa etti

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti.

Ak Partili başkan jandarmaya 'Pislik yapıyorsun' demişti! Tepkilerin üstüne istifa etti

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden ettiğini duyurdu.

Ak Partili başkan jandarmaya 'Pislik yapıyorsun' demişti! Tepkilerin üstüne istifa etti

"ORADA KULLANDIĞIM DİLİ VE ÜSLUBU BEN DE TASVİP ETMİYORUM"


Hasan Özılgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum.

