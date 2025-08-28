Menü Kapat
 | Özge Sönmez

AK Partili Ömer Arvas'tan sokak röportajları için çağrı! 'Bir an evvel sonlandırılmalı'

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sokak röportajı adı altında toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar hakkında konuştu. Arvas, "Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir" çağrısında bulundu.

AK Partili Ömer Arvas'tan sokak röportajları için çağrı! 'Bir an evvel sonlandırılmalı'
28.08.2025
28.08.2025
AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya paylaşımında son dönemde yaygınlaşan sokak röportajları hakkında konuştu. Sokak röportajları için "toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlar" diyen Arvas, " kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir" dedi.

AK Partili Ömer Arvas'tan sokak röportajları için çağrı! 'Bir an evvel sonlandırılmalı'

"CAYDIRICI VE KARARLI ADIMLAR ATILMALI"

Avrupa'da bu durumun yok denecek kadar az olduğunu belirten Arvas, "Sokak röportajları adı altında yürütülen, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır.

Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir.

Konu, ifade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir. Avrupa örneklerine bakıldığında, dijital mecralar için yapılan röportajların daha çok eğlence içerikli olduğu görülmektedir.

Avrupa’da benzer örnekler yok denecek kadar az iken bizdeki durum ise toplum mühendisliğine dönüşmüş durumdadır.

İnsanları zaman zaman dijital mecralarda hedef gösteren, zaman zaman ise sokak ortasında kavgaya tutuşturan bu operasyonel faaliyetler bir an evvel sonlandırılmalıdır.

Tekrar ifade etmek gerekirse, bu konu basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmemektedir. Toplumun huzuru için bu provokatif eylemlere karşı caydırıcı ve kararlı adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

