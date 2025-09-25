Menü Kapat
Gündem
Editor
 Selahattin Demirel

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sonrası "Harikaydı" yorumunda bulunurken gelen fotoğraflarda Trump'ın Erdoğan'ın sandalyesini tutması ve giderken kapıya kadar uğurlaması görüşmeye damga vurdu.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı
AA, İHA
25.09.2025
25.09.2025
ABD'nin başkenti Washington'da ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden gelen fotoğraflari görüşme hakkında önemli bir izlenime neden oldu. 'da çekilen karelerde Trump'ın Erdoğan'a karşı sergilediği davranış öne çıktı.

İKİLİ İLİŞKİLER, GAZZE İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÖNE ÇIKTI

2 saat 20 dakika süren görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere ve gibi küresel konular ele alındı.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Erdoğan, makam aracından indikten sonra ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayarak Trump ile birlikte içeri girdi.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmek için Oval Ofis'e geçti.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

İki lider baş başa görüşmeden önce basın mensuplarının sorularına cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Anı Defteri'ni imzaladı.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Erdoğan anı defterini imzaladıktan sonra masadan kalkan Erdoğan'a jest yapan Trump, sandalyesini çekti.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Beyaz Saray'daki tarihi görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Tamamlanan görüşme sonrası Trump'ın Erdoğan'ı kapıya kadar uğurlaması dikkat çekti. Trump, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra gazetecilere "Harika bir görüşmeydi." yorumunda bulundu.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ

Beyaz Saray'da Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan açıklama yaparak ABD ile nükleer iş birliği yapıldığını duyurdu.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Bayraktar "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

Beyaz Saray'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Donald Trump'ın yakasına taktığı rozet dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine böyle çıktı
ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı
