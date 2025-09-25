Beyaz Saray'daki görüşmeye damga vuran anlar: Trump 2 hareketiyle şaşırttı

ABD'nin başkenti Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden gelen fotoğraflari görüşme hakkında önemli bir izlenime neden oldu. Beyaz Saray'da çekilen karelerde Trump'ın Erdoğan'a karşı sergilediği davranış öne çıktı.

İKİLİ İLİŞKİLER, GAZZE İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÖNE ÇIKTI

2 saat 20 dakika süren görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, makam aracından indikten sonra ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayarak Trump ile birlikte içeri girdi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmek için Oval Ofis'e geçti.

İki lider baş başa görüşmeden önce basın mensuplarının sorularına cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Anı Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan anı defterini imzaladıktan sonra masadan kalkan Erdoğan'a jest yapan Trump, sandalyesini çekti.

Beyaz Saray'daki tarihi görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Tamamlanan görüşme sonrası Trump'ın Erdoğan'ı kapıya kadar uğurlaması dikkat çekti. Trump, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra gazetecilere "Harika bir görüşmeydi." yorumunda bulundu.



ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ

Beyaz Saray'da Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan açıklama yaparak ABD ile nükleer iş birliği yapıldığını duyurdu.

Bayraktar "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.