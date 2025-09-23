Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
 Baran Aksoy

Bolu Kartalkaya yangını davasında aileler sinir krizi geçirdi! "İnsan değil bunlar"

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının davasında sanıkların rahat tavırları ve verdiği ifadeler, mağdur ailelerin çileden çıkardı. Salonda çıkan gerginliğin ardından duruşmaya ara verilirken, mağdur aileler gözyaşları içinde, "Bunlarda ne vicdan var, ne utanma var. İnsan değil bunlar" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

Bolu Kartalkaya'daki faciasıyla ilgili Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görülen davanın 2. duruşmasının ikinci gününde, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı.

SANIKLARI RAHAT TAVIRLARI AİLELERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

salonunda sanıkların sergilediği rahat tavırlar ve sanık kürsüsünde verdiği ifadeler, yakınlarını kaybeden aileleri çileden çıkardı. Salonda gerginliğin yükselmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Dışarıda da sinir krizi geçiren ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

Bolu Kartalkaya yangını davasında aileler sinir krizi geçirdi! "İnsan değil bunlar"

"ORADAKİ HİÇBİR SANIĞIN ABLASI OLMADIĞI İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Kardeşi Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör ve yeğenleri Kerem, Pelin’i kaybeden Gözdem Güngör Derin gözyaşları içinde, "Orada sanıkların ablası olmadığım için çok şanslıyım. Oradaki hiçbir sanığın ablası olmadığı için çok şanslıyım. İyi ki bunların halası değilim. Benim kardeşim onurlu bir şekilde öldü. Hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya yangını davasında aileler sinir krizi geçirdi! "İnsan değil bunlar"

"BUNLARDA NE VİCDAN VAR, NE UTANMA VAR"

Olayda kızı Burcu Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve torunları Kerem, Pelin’i kaybeden Şaban Filiz, "Halit Ergül’ün kızları da aynı şekilde emirler veriyorlardı. Bunlarda ne vicdan var, ne utanma var. İnsan değil bunlar. Bunların ne hakları var benim 5 yaşındaki torunumu hayattan kopartmaya" ifadelerine yer verdi. Yılmaz Sarıtaş’ın annesi Doruk ve Nehir’in babaanesi Gülüzar Sarıtaş gözyaşlarına boğuldu.

