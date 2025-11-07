Yatırım bankasına tefecilik operasyonu! 3 yönetici gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Banka yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

KREDİ ADI ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapıldı. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

