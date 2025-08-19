Menü Kapat
Gündem
Editor
 Merve Yaz

Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor

Burdur'da sıra dışı bir operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, tek bir damlası bile ölümcül olan ve piyasa değer 60 milyon lira değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
19.08.2025
19.08.2025
Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, çantaların içerisine yerleştirilmiş piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor

KOBRA ZEHRİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Kral kobra yılanı zehri öncelikli olarak nörotoksiktir. Böylelikle kurbanın merkezi sinir sistemine saldırır ve çabucak şiddetli bir acıya, bulanık görüş, vertigo, uyku hali ve felce sebep olur. İlerleyen dakikalarda, kardiyovasküler çöküş meydana gelir ve kurban komaya girer. Bir damlası bile en az 20 insanın ölümüne sebebiyet verebilir.

Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor

KOBRA ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Yılan zehri antik çağlardan beri melankoli, öksürük, egzama, iktidarsızlık ve veba gibi çok çeşitli problemlerin tedavisinde kullanılmaktadır. İlaç olarak doğrudan kullanımın yanı sıra zehir yeni ilaçların araştırılmasında da kullanılır.

Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor


