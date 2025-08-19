Burdur'da ele geçirildi! Bir damlası bile öldürüyor: Değeri dudak uçuklatıyor

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, çantaların içerisine yerleştirilmiş piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KOBRA ZEHRİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Kral kobra yılanı zehri öncelikli olarak nörotoksiktir. Böylelikle kurbanın merkezi sinir sistemine saldırır ve çabucak şiddetli bir acıya, bulanık görüş, vertigo, uyku hali ve felce sebep olur. İlerleyen dakikalarda, kardiyovasküler çöküş meydana gelir ve kurban komaya girer. Bir damlası bile en az 20 insanın ölümüne sebebiyet verebilir.

KOBRA ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Yılan zehri antik çağlardan beri melankoli, öksürük, egzama, iktidarsızlık ve veba gibi çok çeşitli problemlerin tedavisinde kullanılmaktadır. İlaç olarak doğrudan kullanımın yanı sıra zehir yeni ilaçların araştırılmasında da kullanılır.



