Cem Küçük: 'İBB'ye yarın sabah kayyum atanmalı'

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan suç örgütü yöneticisi olmaktan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması iddianamesi yayımlandı.



Usulsüz ihaleler, çıkar amaçlı yapılanma, rüşvet, İstanbulluların verilerinin onayları olmadan ele geçirilerek sızdırılması gibi suçlamaların olduğu iddianamede örgütün yapısı şekillenmeye başladı.

"YERLİKAYA YARIN İBB'YE KAYYUM ATAMALI"



TGRT Haber Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük iddianameyi değerlendirerek şunları ifade etti:

"Soygun düzeni kurmuşlar. Her ihaleden yüzde 10-15 rüşvet İmamoğlu’na aktarılıyor. İş adamlarından haraç alınıyor. Bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de Sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı."