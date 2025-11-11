Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cem Küçük: 'İBB'ye yarın sabah kayyum atanmalı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin yayımlanmasıyla çıkan detaylar tartışılmaya başlandı. Dosyada ihale süreçlerinde usulsüz para aktarımı, örgütlü iş yürütme ve milyonlarca kişinin verilerinin ele geçirilmesi yer aldı. Gazeteci Cem Küçük "Soygun düzeni kurmuşlar" diyerek iddianamenin ciddiyetine dikkat çekerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "kayyum" çağrısı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 22:43

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında hazırlanan yöneticisi olmaktan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması iddianamesi yayımlandı.

Cem Küçük: 'İBB'ye yarın sabah kayyum atanmalı'


Usulsüz ihaleler, çıkar amaçlı yapılanma, , İstanbulluların verilerinin onayları olmadan ele geçirilerek sızdırılması gibi suçlamaların olduğu iddianamede örgütün yapısı şekillenmeye başladı.

Cem Küçük: 'İBB'ye yarın sabah kayyum atanmalı'

"YERLİKAYA YARIN İBB'YE KAYYUM ATAMALI"


TGRT Haber Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük iddianameyi değerlendirerek şunları ifade etti:
"Soygun düzeni kurmuşlar. Her ihaleden yüzde 10-15 rüşvet İmamoğlu’na aktarılıyor. İş adamlarından haraç alınıyor. Bu iddianameyi gördükten sonra 'ye yarın sabah 7'de Sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB İddianamesinde dikkat çeken detay! Ortak ifade için örgütlemeye çalıştılar
Ekrem İmamoğlu iddianamesinden şifreler! 'İhalelerdeki usulsüzlükler' ortaya çıktı
İstanbulluların verileri dark web'e sızdı: İmamoğlu için yol haritası böyle oluşturuldu
ETİKETLER
#ibb
#ekrem imamoğlu
#rüşvet
#suç örgütü
#iddianame
#Usulsüz İhale
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.