Devlet Bahçeli'ye hakaret eden Emekli Albay Özeller için karar verildi

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Emekli Albay Çetin Orkun Özeller, bugün hakim karşısına çıktı.

"HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI"

Duruşmada savunma yapan sanık Orkun Özeller, "Ben 14 yaşında annemin babamın yanından ayrılıp, milletim adına, devletin bekası ve komutanların verdiği emirler için çalışan Atatürk milliyetçisi bir albayım. PKK bu ülkede 40 yıldır terör estiren, yaklaşık 50 bin vatandaşımızın ölümüne neden olan bir örgüttür. Bu örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'dır. Bu şahıs 1999 yılında yakalandı ve tutuklandı. Bu örgüt tarafından oğlu katledilen Pakize annede burada. Bu olayların başlangıcında, müşteki 12 Eylül 2025 tarihinde bir gazeteye verdiği röportajda, ‘PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır' şeklinde konuştu. Burada, PKK henüz feshedilmemiş, silah bırakmamıştı ve müşteki yanıltıcı bilgi vermişti. Bunu, Numan Kurtulmuş'un 30 Eylül 2025 tarihinde, örgütün kendini feshetmesi gerektiğini, silah bırakmasını ümit ettiklerini belirtti. Bahçeli'nin bir başka konuşmasında da, örgütün kendini feshetmesi gerektiğini belirtmesi üzerine burada, yanıltıcı bilgi olduğu açıkça bellidir. Bu paylaşımları, anayasal hakkım olan eleştiri niteliğinde yaptım. Beraatımı talep ediyorum. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

BERAATI TALEP EDİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan' 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve tahliyesini, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatını talep ettiler.

KARAR AÇIKLANDI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Orkun Özeller'in, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraatına, ‘kamu görevlisine hakaret' suçundan ise adli para cezasına ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

6 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Özeller'in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.