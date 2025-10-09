Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil bugün Türkiye'ye dönebilir

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönebileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır"

ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDA HANGİ VEKİLLER VARDI?

Saadet Partisi Bursa Milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün de bulunuyor.