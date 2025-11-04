Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu Türkiye raporuna tepki: Taraflı ve ön yargılı iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye raporuna tepki dolu bir açıklamayla karşılık verdi. Bakanlık açıklamasında raporun taraflı ve ön yargılı olduğu belirtilerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ilgilendiren 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının acilen kaldırılması beklentisi bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu Türkiye raporuna tepki: Taraflı ve ön yargılı iddiaları reddediyoruz
AA
04.11.2025
04.11.2025
saat ikonu 20:51

Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı Ülke Raporu hakkında harekete geçti. Bakanlığın raporla açıklamasında "Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’nun ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"TARAFLI VE ÖN YARGILI İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’nun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz. Söz konusu yorumlar, Türkiye ile arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olmalarının yanı sıra tarafların uzun dönemli çıkarlarına da aykırı bir dille kaleme alınmıştır. Raporda ortaya konan AB müktesebatına uyum düzeyi, katılım sürecinde karşılaştığımız siyasi ve haksız engellere rağmen AB üyeliği stratejik hedefine olan bağlılığımızın en açık ifadesidir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu Türkiye raporuna tepki: Taraflı ve ön yargılı iddiaları reddediyoruz

Raporda, Türkiye’nin, işleyen piyasa ekonomisine yüksek uyum düzeyinin ve sağlam makroekonomik politikalarının vurgulanmasının, olumlu ve yerinde tespitler olarak değerlendirildiği kaydedilerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutumuna, Yunanistan’la ilişkilerde sağlanan iyileşmeye ve AB’yle artan diyaloğa yer verilmesinin memnuniyetle not edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu olumlu gelişmelere istinaden, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

"TÜRKİYE'NİN AB'NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK GİRİŞİMLERİNE AKTİF OLARAK DAHİL EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Türkiye’nin aktif ve çok katmanlı dış politika vizyonuna, stratejik ortaklıkları güçlendirme yönündeki kararlı çabalarına, bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği belirtilerek, Türkiye’nin, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında, AB açısından taşıdığı stratejik önemin ve ortak çıkar alanlarındaki sorumlulukların vurgulanmasının anlamlı bulunduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, Türkiye ve AB arasındaki ortaklık organlarının ve yerleşik mekanizmaların işletilmesi ile Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerine ve programlarına aktif olarak dahil edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu Türkiye raporuna tepki: Taraflı ve ön yargılı iddiaları reddediyoruz

"RAPOR AB'NİN KIBRIS KONUSUNDA TARAF TUTTUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPATLIYOR"

Açıklamada, "Raporda her zaman olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerine yer verilmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygılarının görmezden gelinmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu ve Kıbrıs meselesinin çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır." ifadesine yer verildi.

AB'nin Türkiye’yle olan ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde, üyelik perspektifini güçlendiren yaklaşımla yürütmesi, ilişkileri çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması ve tarafsız bir tutum benimseyerek ilişkileri ikili düzeydeki meselelere rehin bırakmamasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin geliştirilmesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ve geniş coğrafyanın menfaatine olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, bu anlayış ve vizyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte ve AB’den de aynı stratejik iradeyi ve yapıcı yaklaşımı göstermesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

