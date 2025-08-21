Ege Denizi'nde deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Ege Denizi'nde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; saat 10.20'de Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği bildirildi.AFAD'ın verileri şu şekilde;Büyüklük: 3.5 (MW)Yer: Ege DeniziTarih(TS): 21-08-2025 10:20:53Enlem: 40.3658Boylam: 24.1403Derinlik: 12.39 (KM)https://x.com/DepremDairesi/status/19584348257962107223242954 -\u0026gt; Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmaya...3242338 -\u0026gt; Deprem sonrası yeni görüntüler dehşeti bir kez daha ortaya koydu