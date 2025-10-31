Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen milyonlarca sürücü için son saatler... Eski tip sürücü belgesi kullanan sürücüler, bugün ehliyetlerini yenilemezse 15 TL olan yenileme ücretini 7 bin 438 TL olarak ödeyecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 09:18

Eski tip ehliyeti olan sürücülere yenileme için için tanınan süre bugün doluyor. işlemi için bugün son gün. 15 TL olan yenileme ücreti yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Verilere göre; 1,9 milyon kişi eski sürücü belgesini kullanıyor.

Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU

Sürücü belgesini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi’ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da nvi.gov.tr adresinden randevu alabilir.

Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru için eski tip sürücü belgesi
  • 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https:// ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir)
  • Yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.
Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek
ETİKETLER
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#Ehliyet Ücreti
#Nvi Gov Tr
#Alo 199
#Gündem
