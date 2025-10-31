Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek

Eski tip ehliyeti olan sürücülere yenileme için için tanınan süre bugün doluyor. Ehliyet yenileme işlemi için bugün son gün. 15 TL olan yenileme ücreti yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Verilere göre; 1,9 milyon kişi eski sürücü belgesini kullanıyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU

Sürücü belgesini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi’ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da nvi.gov.tr adresinden randevu alabilir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER