Ehliyet yenileme için son saatler! 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödenecek

Eski tip ehliyeti olan sürücülere yenileme için için tanınan süre bugün doluyor. Ehliyet yenileme işlemi için bugün son gün. 15 TL olan yenileme ücreti yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Verilere göre; 1,9 milyon kişi eski sürücü belgesini kullanıyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi’ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da nvi.gov.tr adresinden randevu alabilir.